Actualizado: 17 de nov, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 17 de noviembre de 2026:
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, anunció que presentará una solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos para que pida en extradición a alias ‘Primo Gay’, el señalado cabecilla de las disidencias de las FARC capturado en Briceño, en el norte del departamento. En Mañanas Blu, el mandatario calificó la operación como “el golpe más importante que haya dado el presidente Abelardo en lo que va de su mandato frente a las estructuras criminales”.
- Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro, relató la conversación en la que el jefe de Estado le encomendó asumir la dirección de la reconstrucción: "Fue una llamada donde el presidente me señaló: 'Luis Felipe, he revisado diferentes nombres durante todo el día y yo creo que la única persona que le puede dar tranquilidad a los damnificados en este momento es usted... no me puede decir que no' y no le pude decir que no".
- Ingrid, afectada por el incendio en el Gran San, comerciante que lleva 18 años en el Gran San, contó que no ha podido ingresar al establecimiento para revisar el estado de la mercancía ni determinar cuánto perdió. “Esta es la hora que yo no he podido entrar a mi local, no sé cómo está, no tengo ni idea de qué perdí. O sea, no tengo nada en este momento”, relató.
- Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, entregó un balance del atentado con carro bomba en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, ocurrido en la madrugada del domingo. La mandataria afirmó que el vehículo cargado con explosivos no logró ingresar por completo a la estructura del peaje, lo que evitó daños mayores y, sobre todo, víctimas. El ataque hizo parte de la ola de acciones terroristas que golpeó a varias regiones del país durante el fin de semana.
- John Jairo Berrío, Representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, tras la decisión del Gobierno nacional de retirar de la propuesta tributaria la aplicación del IVA a los productos agrícolas y de la canasta familiar, la bancada del Centro Democrático presentó un conjunto de alternativas de recaudo y austeridad fiscal. En diálogo con Nestor Morales, el congresista confirmó que los ponentes y coordinadores ponentes de la denominada ley de rescate económico sostendrán una reunión clave con el Ministerio de Hacienda para evaluar estas fórmulas.
- Robert Joslin, experto en aeronáutica, explicó cómo un router saturó las comunicaciones aéreas en EE.UU. y bloqueó el intercambio de información entre los centros encargados de seguir las aeronaves durante sus recorridos. El especialista explicó que el sistema de control aéreo cuenta con mecanismos de respaldo que permiten mantener la seguridad cuando se presentan fallas en las comunicaciones. Entre ellos están los radares tradicionales, los reportes de posición mediante GPS y otras frecuencias de radio.
- Carlos Enrique Pérez, papá del periodista Mateo Pérez, la captura de alias 'Primo Gay', señalado de tener un papel de mando dentro del Frente 36 de las disidencias de las Farc, representa un avance en el proceso de esclarecimiento del asesinato del periodista Mateo Pérez. Así lo manifestó Carlos Enrique Pérez, padre del comunicador, quien aseguró que la detención genera expectativas de justicia para su familia y las demás víctimas de la violencia en el Norte de Antioquia.
- Camilo Castrillón, secretario de Gobierno del Huila, el departamento registró un crítico fin de semana marcado por una seguidilla de acciones terroristas que incluyeron la detonación de un vehículo cargado con explosivos, atentados a torres de energía y el uso de un dron contra una estación de policía. La gravedad de los hechos fue expuesta por Castrillón, en la que detalló la magnitud de las afectaciones al orden público y a la infraestructura vial y energética de la región.
- Andrés de la Poza Martín, experto en ciberseguridad, el especialista explicó que las investigaciones apuntan a problemas técnicos diferentes. Sin embargo, advirtió que los episodios muestran la vulnerabilidad de una sociedad que depende cada vez más de infraestructuras tecnológicas conectadas entre sí. “Un fallo relativamente pequeño puede afectar a millones de personas”, afirmó.
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