Tras la decisión del Gobierno nacional de retirar de la propuesta tributaria la aplicación del IVA a los productos agrícolas y de la canasta familiar, la bancada del Centro Democrático presentó un conjunto de alternativas de recaudo y austeridad fiscal. En diálogo con Mañanas Blu, el representante a la Cámara John Jairo Berrío confirmó que los ponentes y coordinadores ponentes de la denominada ley de rescate económico sostendrán una reunión clave con el Ministerio de Hacienda para evaluar estas fórmulas.

"Ayer le proponíamos unas ideas diferentes a gravar la canasta familiar", señaló Berrío, al detallar las conclusiones de la subcomisión de su partido encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y los diálogos previos sostenidos con el Gobierno.

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Alivios a deudores de la DIAN y la UGPP con descuento de capital

Una de las principales apuestas de la oposición consiste en reestructurar los beneficios para los deudores morosos de la DIAN (cuya cartera suma cerca de 68 billones de pesos) y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que acumula deudas por 26 billones de pesos.

A diferencia de los mecanismos tradicionales de amnistía que solo perdonan intereses o sanciones, la propuesta busca incluir una condonación sobre el saldo principal. Al respecto, el congresista afirmo:



"A los deudores de la DIAN, pero de manera más fuerte y agresiva... al 100% de las sanciones, del 100% de las multas e inclusive parte del capital". Según el representante, este esquema disruptivo generaría un recaudo significativamente superior a los 2,5 billones de pesos obtenidos en vigencias anteriores.

Cobro de IVA y aranceles a paquetes "de minimis" e impuestación a plataformas

Para sustituir los ingresos previstos por la canasta básica, el Centro Democrático plantea gravar los envíos postales urgentes inferiores a 200 dólares (conocidos como de minimis), que benefician a plataformas de comercio electrónico transfronterizo como Temu, Shein o AliExpress.

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Berrío calculó que aplicar un IVA del 19% a estas importaciones generaría alrededor de 4 billones de pesos, cifra superior a las estimaciones oficiales. Adicionalmente, sugirió imponer aranceles de entre el 20% y el 40%, lo que sumaría entre 4 y 8 billones de pesos más.

El congresista defendió la medida argumentando la necesidad de proteger a la industria nacional:

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"Aquí lo que estamos diciendo es que hay que nivelar la cancha entre el productor colombiano y el productor chino. El productor colombiano (...) paga IVA, paga aranceles con los insumos que entran al país, mientras que el producto chino, ¿por qué no puede pagar IVA ni aranceles?".

En la misma línea de economía digital, se propone aplicar el IVA del 19% a las viviendas turísticas ofertadas a través de Airbnb.

Escuche aquí la entrevista: