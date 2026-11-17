The Economist reveló la portada y los ejes centrales de The World Ahead 2027, su tradicional publicación de cierre de año. La edición completa saldrá el jueves. El adelanto lo firma Tom Standage, quien describe un presente que parece sacado de la ciencia ficción: un magnate de los cohetes convertido en el primer billonario del mundo, drones que redefinieron la guerra, taxis que se conducen solos, modelos de IA que se salen de control, robots humanoides y fármacos que ayudan a adelgazar, aunque solo para quien pueda pagarlos. “Solo faltan los extraterrestres”, escribe Standage, y aclara que probablemente no aparecerán en 2027.

Estas son las diez tendencias que la revista propone vigilar.

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1. Comienza la era pos-Trump

Después de las elecciones de mitad de mandato empezará la carrera por la sucesión de Donald Trump. Sin embargo, The Economist advierte que el presidente no será un “pato cojo”, sino más bien un “Angry Bird destructivo”. La revista anticipa más órdenes ejecutivas, disputas legales, cambios repentinos de nombres, obras grandilocuentes y aventuras militares en su intento por conservar su influencia y moldear su legado. Mientras tanto, el mundo empezará a preguntarse cómo será Estados Unidos sin él.

2. Las réplicas de la guerra en Irán

La revista ve poco probable una salida limpia al conflicto, por lo que la incertidumbre continuará. Según el análisis, la guerra, a la que califica de desacertada, redujo la estatura de Estados Unidos: sus aliados ya no confían en él y sus enemigos ya no le temen. Las consecuencias se sentirán durante todo 2027, con cambios en la política regional, una reconfiguración de los flujos de energía y amenazas a la seguridad alimentaria por la escasez de fertilizantes. Dentro de Irán, el régimen endurecerá su control.



3. Otra vez el año más caluroso

Se espera que 2027 sea el año más caluroso jamás registrado. Un “súper El Niño” anticipará un futuro más cálido e inestable, con más sequías, olas de calor, incendios forestales y eventos extremos, a menos que las emisiones se reduzcan con rapidez. La revista señala una paradoja: Trump se convirtió sin quererlo en el mejor promotor de las energías renovables, que hoy no solo sirven contra el cambio climático, sino también para escapar de la volatilidad de los mercados energéticos.

4. Crece el rechazo a la inteligencia artificial

Los riesgos de la IA están bajo escrutinio. The Economist advierte que la probabilidad de un desplome aumentará a medida que las empresas del sector asuman más deuda en acuerdos complejos y poco transparentes. Pase lo que pase en los mercados, modelos más capaces impulsarán una ola de ciberataques, y gobiernos y compañías se preocuparán por los riesgos políticos en las cadenas de suministro de la IA. Sin embargo, la revista sostiene que los temores sobre pérdida de empleos y sobre el consumo de agua y energía de los centros de datos no están respaldados por los datos: el rechazo, dice, responde a impactos imaginados más que reales.

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5. La derecha populista en Europa

Aunque el populismo de derecha lleva años en ascenso, en 2027 las miradas estarán sobre Francia, donde Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, tiene buenas opciones de ganar la presidencia. Su triunfo afectaría el motor franco-alemán que impulsa a la Unión Europea y aumentaría la preocupación por las frágiles finanzas públicas de un país muy endeudado.

6. Presión en los mercados de bonos

Francia no es el único foco de nerviosismo. El derroche fiscal, el auge de la construcción ligada a la IA y el regreso de la inflación por los precios de la energía están encareciendo el endeudamiento de los gobiernos en los países ricos. Las tasas altas también golpean a empresas y hogares. La conclusión de la revista es tajante: esta situación no puede durar para siempre y algo, en algún lugar, tendrá que romperse.

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7. El plazo de Taiwán

La tecnología cambió la naturaleza de la guerra y hoy permite a potencias pequeñas resistir a otras más grandes, como se ha visto en Ucrania e Irán. Según la revista, Xi Jinping habría fijado 2027 como el año en que las fuerzas armadas chinas deben estar listas para tomar la isla, en un momento en que Estados Unidos está distraído. La pregunta es si China actuará o esperará las elecciones taiwanesas de 2028. Para The Economist, los próximos dos años serán peligrosos.

8. El efecto Ozempic

Los fármacos para bajar de peso no solo transforman cuerpos, también hábitos de consumo. Quienes han adelgazado están gastando más en ropa, cosméticos y actividad física, en lo que la revista llama “compras de revancha”. El éxito de estos medicamentos también reavivó el interés de las farmacéuticas en tratamientos para alargar la vida.

9. Lanzamientos espaciales más baratos

La gigantesca nave Starship de SpaceX empezará a lanzar satélites de forma regular y empresas chinas demostrarán la reutilización de propulsores. El abaratamiento de los lanzamientos abrirá el camino a estaciones espaciales privadas e incluso a centros de datos en órbita, una idea que, según la revista, quizá no sea tan descabellada como parece.

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10. Hollywood se reinicia

“Star Wars” volverá a los cines por su aniversario 50 y una nueva película buscará relanzar la saga. También regresan los Vengadores y se prepara un nuevo James Bond. Pero el éxito de películas de bajo presupuesto hechas por youtubers plantea si el público quiere algo nuevo. Standage cierra con un guiño: con su historia de una superpotencia militar humillada por naves pequeñas y baratas, androides con agenda propia y advertencias sobre datos robados, “Star Wars” podría ser más pertinente que nunca en 2027.

Lo que la portada no predice

Tras la publicación, en redes sociales se viralizó una lista de 24 supuestas “predicciones” atribuidas a The Economist, que incluye una crisis bancaria, apagones masivos, un “reinicio” del sistema financiero, nuevas medidas de vacunación, monedas digitales y un “nuevo orden mundial”. Ninguno de esos puntos aparece en el texto de la revista.

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Otros temas de esa lista sí tienen relación con el análisis, aunque fueron exagerados: The Economist habla de una ola de ciberataques impulsados por IA, no del “mayor de la historia”; de riesgo de caída del mercado de la IA, no de un colapso bursátil global; de presión sobre los bonos, no de su derrumbe; de amenazas a la seguridad alimentaria por falta de fertilizantes, no de escasez masiva de alimentos; y de un plazo de preparación militar chino, no de una invasión anunciada a Taiwán. Solo el pronóstico de calor extremo e incendios forestales coincide de forma directa con lo que escribe la revista.