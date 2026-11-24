El proyecto de ley de adición presupuestal para 2026 fue aprobado en la plenaria del Senado con 53 votos. La iniciativa todavía debe superar su debate en la plenaria de la Cámara de Representantes antes de pasar a sanción presidencial, en medio de varias dificultades para avanzar por falta de quorum.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó que tiene cuatro objetivos; transferir recursos al Fondo Milagro, financiar los pagos a 3 millones de adultos mayores, completar las pensiones de las Fuerzas Militares y subsidiar el servicio eléctrico en la Costa Atlántica ante el fenómeno de El Niño.

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El senador Christian Garcés, coordinador ponente de la ley de adición presupuestal, explicó que la adición contempla $2,7 billones para damnificados y reconstrucción, que irían al Fondo Milagro; $1,1 billones para Colombia Mayor y otros $1,1 billones para el sistema eléctrico, además de recursos para las mesadas de veteranos.

Frente a los cuestionamientos por el manejo del Fondo Milagro, Garcés aseguró que el Congreso ejercerá control político sobre la ejecución de los recursos.



“Todos los partidos esperamos que ejecute bien los recursos y rápido, y vamos a ejercer control político”, afirmó.

El senador también advirtió que la necesidad de recursos para atender la emergencia y la reconstrucción es mayor. Según explicó, entre este año y el próximo se requieren 15 billones de pesos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Atención de Desastres. La reconstrucción total, sostuvo, se acerca a los 50 billones de pesos durante cuatro años.

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El debate en la Cámara ha tenido tropiezos por falta de quorum y la sesión de este martes se levantó sin que se debatiera ni aprobara el proyecto. La discusión continuará mañana.

Garcés advirtió que el tiempo es clave para que puedan hacerse los traslados presupuestales: “Si no se hacen los traslados en la primera semana de diciembre, o sea ya, no se va a poder pagar en la segunda quincena de diciembre los recursos para los abuelitos de Colombia”.