La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes firmó la resolución mediante la cual se ejecuta la suspensión provisional por un periodo de tres meses contra la representante por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín. La medida obedece a una investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación por presuntamente haber falsificado sus títulos académicos.

El acto administrativo da cumplimiento a una providencia emitida el 23 de noviembre de 2026 por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público. Con esta determinación, la corporación legislativa formaliza la separación inmediata del cargo de la congresista elegida por la circunscripción electoral de Antioquia para el periodo constitucional 2026-2030.

Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. Foto X: @Veronicaho88

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El documento fue suscrito en Bogotá por el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil Cubillos; el segundo vicepresidente, Erick Adrián Velasco Burbano; y el secretario general, Miguel Ángel Sánchez Vásquez.



¿Qué efectos tiene la suspensión de Luz Verónica Estrada sobre su curul?

La resolución declara oficialmente la falta temporal de la representante Estrada Holguín y decreta la vacancia temporal de su curul en representación del Pacto Histórico. De acuerdo con el artículo cuarto del acto administrativo y en aplicación del artículo 134 de la Constitución Política, no habrá lugar al llamamiento de un reemplazo mientras dure la medida.

Asimismo, la normativa disciplinaria citada por el Congreso establece efectos administrativos y financieros inmediatos para la funcionaria suspendida:



Separación del cargo: el retiro de su condición congresional rige por tres meses a partir de la promulgación de la resolución, o hasta que la autoridad disciplinaria o judicial disponga otra medida.

el retiro de su condición congresional rige por tres meses a partir de la promulgación de la resolución, o hasta que la autoridad disciplinaria o judicial disponga otra medida. Suspensión de salario: durante el lapso que dure la medida cautelar, la congresista no tendrá derecho a percibir remuneración alguna.

durante el lapso que dure la medida cautelar, la congresista no tendrá derecho a percibir remuneración alguna. Devolución de bienes: la Mesa Directiva requirió a Estrada Holguín para que entregue a la División de Servicios y la Sección de Suministros los bienes de propiedad de la Cámara que le fueron asignados para su labor legislativa.