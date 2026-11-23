El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la polémica que se desató en las últimas horas en redes sociales después de que desde algunos sectores acusaran a la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia de haber recibido información sobre un posible intento de atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Valencia, en Blu Radio, aclaró que la información que recibió por medio de WhatsApp era la de un presunto intento de atentado en su contra, mas no contra Miguel Uribe.

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Al ser preguntada sobre quiénes estarían detrás de las cuentas y los mensajes en su contra, Valencia respondió:

“Yo no lo puedo saber, pero he recibido muchas personas señalando al asesor presidencial Carlos Suárez. Yo no entiendo cuál es el interés del señor Suárez en contra mía, que lleva matoneándome toda la campaña y sin embargo ahora que estoy apartada del debate público insiste en esto”, dijo Valencia.



El presidente Abelardo De La Espriella, por medio de su cuenta de X, se refirió al tema e hizo referencia a Valencia y a Suárez.

“Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”, dijo De La Espriella.

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El mandatario también pidió concentración en los temas importantes.

“Preocupémonos por lo importante y ocupémonos de los asuntos fundamentales de Colombia”, agregó el mandatario.