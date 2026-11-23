Tras la denuncia penal presentada ante la Corte Suprema por el diploma atribuido a Claudia Romero, el Pacto Histórico ya instaló la comisión de Ética, instancia que conocerá los casos recibidos y adelantará las actuaciones correspondientes, entre ellos el relacionado con la representante Luz Verónica Estrada_

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Claudia Teresa Romero aseguró que el diploma de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana que circula a su nombre es falso.

Publicidad

Esto se da luego de algunas denuncias sobre un presunto uso de esa información académica por parte de la representante.

También señaló que nunca cursó esos estudios ni presentó ese título y que hace más de 30 días denunció el caso ante la Fiscalía para que investigue el origen del documento.



“Quiero aclarar que no he pedido modificar mi información en congreso visible. Para ser congresista, no necesito tener títulos universitarios”, agregó la congresista.

Sin embargo, fue presentada una denuncia penal ante la Sala de Instruccion de la Corte Suprema contra la representante a la Cámara por la presunta falsedad de ese diploma.

Publicidad

Esta fue presentada por las congresistas de salvación nacional Carol Borda y Sara Castellanos, además de Juan Felipe Pedraza, mas conocido como ‘rentas’, quienes piden establecer si el documento es auténtico y si fue utilizado ante alguna entidad o durante la campaña electoral.

“Estamos frente a un delito que se encuentra dentro del capítulo de aquellos tipos penales que se cometen en detrimento de los Mecanismos Democráticos, una actuación que resulta siendo un oprobio para los postulados democráticos de la patria, es irresponsable con la nación permitir que una mujer que llegue al capitolio a confeccionar leyes, llegue transgrediendo las mismas, y no solo eso sino también engañando a sus electores, por eso acá debe aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 134 de la Constitución, y es la justicia y el orden constitucional el que debe también castigar a la colectividad política por avalar a personajes tan nefastos y que no representan probidad para la sociedad”, se lee en el documento.

Publicidad

Mientras tanto, el Pacto Histórico informó que ya quedó instalada la Comisión Nacional de Ética, la cual está integrada por siete miembros principales y sus respectivos suplentes.

Esta comisión será la encargada de conocer los casos recibidos y adelantar actuaciones que correspondan “con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa”.

Entre esos asuntos que revisará está el relacionado con la representante a la cámara Luz Verónica Estrada.