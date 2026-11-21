Cada día las ciudades producen enormes cantidades de residuos y el espacio disponible para disponerlos es limitado. En Colombia, varias capitales enfrentan una reducción en la vida útil de sus rellenos sanitarios, un escenario que requiere reducir lo que se consume y aprovechar aquellos materiales que todavía pueden regresar al ciclo productivo.

En entrevista con En Blu Jeans, Tomás Salvador Mendoza, gerente de Promoambiental, explicó que la gestión de los residuos ha evolucionado desde los antiguos vertederos a cielo abierto hasta los rellenos sanitarios actuales y que el siguiente paso es avanzar hacia una economía circular, en la que reducir, reutilizar y reciclar disminuyan la cantidad de material que termina enterrado.

Imagen de referencia Foto: Lexica

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¿Cómo separar correctamente los residuos en casa?

Para Mendoza, una de las tareas fundamentales es separar correctamente los materiales que todavía pueden aprovecharse: “Lo primero es que sigamos usándolos, pero entreguémoselos al reciclador de oficio en una buena condición. Hay que lavarlo”, explicó al hablar de los envases y empaques plásticos.

El experto también recomendó retirar los restos orgánicos de materiales como bolsas o recipientes y organizar por separado plásticos, papel y cartón, para posteriormente entregarlos a un reciclador de oficio.



“Lo que tenemos que hacer es clasificar. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer en los hogares: clasificar los materiales que nosotros utilizamos”, señaló.

El directivo explicó que cuando un material aprovechable se mezcla y contamina con otros residuos puede perder la posibilidad de regresar al ciclo productivo. “Un residuo que esté contaminado ya es basura, mientras que un residuo que esté adecuadamente manejado es un residuo”, afirmó.

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Reducir y reutilizar

Contrario a lo que muchos podrían pensar, reciclar es solo una parte del proceso. Mendoza señaló que antes se debería reducir lo que se compra y reutilizar aquello que todavía puede tener una segunda vida.

“La primera recomendación es reducir, que nosotros como humanos consumamos de una manera responsable, de suerte tal de que yo compre lo que tengo que usar, no comprar por mero gusto, por mera ansiedad”, explicó.

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Después llega la reutilización. Un mueble que una persona ya no necesita, por ejemplo, puede entregarse a alguien más en lugar de convertirse en un residuo. Finalmente está el reciclaje, mediante el cual el material puede transformarse e ingresar nuevamente a un proceso productivo.

“Las tres R son reducir, reusar y reciclar y esto entonces nos lleva a una economía circular”, afirmó.

También agregó que las empresas tienen una responsabilidad, especialmente en la cantidad de material que utilizan para empacar sus productos. Según explicó, reducir los empaques desde la producción puede disminuir el volumen de residuos incluso antes de que lleguen al consumidor.

Plásticos terminan en la basura Foto: referencia, Lexica.art

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¿Qué hacer con colchones, muebles y residuos grandes?

El especialista recordó que elementos como colchones, muebles y otros objetos de gran tamaño requieren un manejo diferente, pues pueden afectar los equipos convencionales utilizados por los operadores de aseo.

En Bogotá, estos residuos voluminosos pueden solicitarse a través de la Línea 110. La ciudad también cuenta con Ecopuntos destinados a recibir algunos de estos materiales, una alternativa que busca evitar que muebles, colchones y escombros terminen abandonados en calles y espacios públicos.

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“Hay dos tipos de residuos: el ordinario, que se echa en la caja compactadora, y estos que son los sobredimensionados, que son los de colchones, muebles, televisores. En Bogotá está la Línea 110 donde podemos llamar y solicitar ese servicio porque esos elementos no van en el carro convencional”, explicó.

Mendoza también destacó el trabajo de quienes hacen posible la recolección diariamente. Solo en la operación que describió durante la entrevista mencionó 556 operarios de barrido, 400 ayudantes de recolección y más de 200 conductores, encargados de recorrer las calles y trasladar los residuos.

Para el gerente de Promoambiental, los ciudadanos pueden facilitar su trabajo respetando los horarios de recolección, separando correctamente y no abandonando residuos en la calle.

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Escuche aquí la entrevista completa: