El Icetex amplió hasta el 19 de febrero de 2027 el plazo para solicitar créditos educativos a través de la línea especial ‘Gente Milagro’, dirigida a estudiantes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La medida busca darles más tiempo a quienes necesitan financiación para iniciar o continuar sus estudios de educación superior durante el primer semestre del próximo año.

El programa está dirigido a estudiantes de pregrado que residan en los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, o que estén registrados en el censo oficial de personas damnificadas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También pueden acceder quienes hayan sido admitidos en una institución de educación superior ubicada en alguna de las poblaciones afectadas de estos cinco departamentos.

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Uno de los beneficios de esta línea es que ofrece una tasa de interés preferencial de IPC más siete puntos. Además, establece que los estudiantes paguen el 30 % del crédito mientras cursan sus estudios y el 70 % restante después de graduarse.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, explicó que la ampliación responde a las dificultades que enfrentan las comunidades durante el proceso de recuperación y a los tiempos que requieren los trámites de matrícula en las instituciones educativas.



Retiro de escombros en Cali. Foto: Atila Demoliciones.

Por otra parte, la entidad informó que continúa abierta la convocatoria de créditos educativos para 2027-1 en la mayoría de sus modalidades, tanto para programas de pregrado como de posgrado en Colombia y el exterior. Entre las alternativas disponibles están las líneas para carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, así como programas de ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales, educación y otras áreas. Sin embargo, la financiación para pregrado en medicina en Colombia ya cerró, luego de alcanzar las metas y agotar la disponibilidad de recursos.

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En cuanto a los posgrados, el Icetex mantiene opciones de financiación para estudios en el país y en el exterior, con diferentes porcentajes de pago durante la formación y después de finalizar los programas académicos.

Los interesados pueden consultar las condiciones y realizar la solicitud directamente en la página web www.icetex.gov.co. La entidad recordó que los trámites son gratuitos y deben adelantarse sin intermediarios, e invitó a denunciar posibles casos de cobros o engaños al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.