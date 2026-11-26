La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Villanueva, Santander, por el presunto ofrecimiento de dinero a concejales del municipio para conseguir la aprobación de un empréstito por 2.726 millones de pesos.

De acuerdo con el Ministerio Público, la actuación disciplinaria busca verificar información conocida a través de medios de comunicación, según la cual servidores públicos habrían ofrecido dádivas a integrantes del Concejo Municipal a cambio de su respaldo a un proyecto de endeudamiento destinado a financiar la pavimentación de vías en dos barrios de la localidad.

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La Procuraduría busca establecer quiénes serían los funcionarios que habrían participado en estos presuntos ofrecimientos y determinar si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias.

Este nuevo proceso de control disciplinario se conoce en medio de la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra el alcalde de Villanueva, José Luis Gómez Mancilla, y el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga, señalados de un presunto caso de cohecho por dar u ofrecer y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.



Según la investigación de la Fiscalía, los dos funcionarios habrían participado en ofrecimientos económicos a otros concejales para obtener los votos necesarios para aprobar el empréstito de 2.726 millones de pesos.

Cabe recordar que el alcalde y el concejal recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario en octubre y, posteriormente, un juez les concedió el beneficio de detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial. Ninguno de los dos aceptó los cargos imputados.

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Con esta indagación, la Procuraduría busca establecer las posibles responsabilidades disciplinarias de otros funcionarios que habrían intervenido en los hechos. La apertura de la actuación no constituye una declaración de responsabilidad.