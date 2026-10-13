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Blu Radio  / Judicial  / Eva Ferrer, citada por la Fiscalía para declarar por los audios de Verónica Alcocer

Eva Ferrer, citada por la Fiscalía para declarar por los audios de Verónica Alcocer

Esta será la tercera fecha fijada para recibir la declaración de Ferrer. La exfuncionaria no asistió a las citaciones programadas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre, por lo que la diligencia fue reprogramada.

Verónica Alcocer, exprimera dama y Eva Ferrer, exconsejera presidencial.
Verónica Alcocer, exprimera dama y Eva Ferrer, exconsejera presidencial. Fotos tomadas de redes sociales.
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 13 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación ya tiene programado para este miércoles 14 de octubre, a las 9:30 de la mañana, una nueva citación para escuchar en declaración a la exconsejera presidencial Eva Ferrer, en medio de la indagación por la filtración de audios que involucrarían a la ex primera dama Verónica Alcocer en presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias.

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Esta será la tercera fecha fijada para recibir la declaración de Ferrer. La exfuncionaria no asistió a las citaciones programadas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre, por lo que la diligencia fue reprogramada. La investigación se originó en la revisión de grabaciones filtradas que contendrían señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación, tráfico de influencias y la supuesta ubicación de personas cercanas en entidades públicas.

Eva Ferrer y Verónica Alcocer
Eva Ferrer y Verónica Alcocer
Foto: X Verónica Alcocer

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Entre las instituciones mencionadas en esos audios estarían ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Icetex.

El caso tomó una nueva dimensión tras las recientes declaraciones de Ferrer, quien señaló a Alcocer de presuntamente encabezar una estructura dedicada a la corrupción y de participar en el traslado ilícito de dinero en efectivo, armas y estupefacientes entre Colombia y Venezuela. La exconsejera también habría mencionado la existencia de fotografías que, según su versión, mostrarían a Alcocer descendiendo de una aeronave con equipaje que contendría presuntas sustancias ilícitas.

De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación citó a declarar bajo juramento a Ferrer y a cinco exfuncionarios y personas cercanas al Gobierno. Entre ellos están Carmen Caballero, expresidenta de ProColombia; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF; Guillermo Reyes, exministro de Transporte, e Ingrid Carolina Plata, contratista del Gobierno.

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Plata ha sido señalada, junto con su esposo, Danilo Romero, de actuar presuntamente como testaferro de Alcocer. Esas acusaciones también deberán ser objeto de verificación en las actuaciones correspondientes.

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Por su parte, la defensa del expresidente Gustavo Petro, representada por el abogado Alejandro Carranza, anunció acciones legales por los presuntos delitos de injuria indirecta, injuria agravada y calumnia, a raíz de las declaraciones de Ferrer y del respaldo que expresó Angie Rodríguez.

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