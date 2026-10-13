Cuatro civiles heridos en ataque con drones contra subestación de Policía de El Queremal, en Dagua

Un ataque con dos artefactos explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, dejó cuatro civiles lesionados.

Uno de los explosivos cayó en las instalaciones policiales causando afectaciones estructurales, mientras que el segundo habría detonado cerca de un establecimiento comercial.

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Según explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, uno de los lesionados fue remitido a Cali para descartar complicaciones, mientras los otros dos atendidos en el hospital municipal serían sometidos a valoraciones y radiografías para determinar si requerían procedimientos por las esquirlas.

El cuarto afectado presentó aturdimiento por la explosión, pero sin heridas graves.



“Fueron básicamente esos dos artefactos que lanzaron. No hubo enfrentamientos. Al parecer, el segundo cayó frente a la subestación de Policía, cerca de una panadería. Ya se logró controlar la situación”, explicó la mandataria.

La alcaldesa señaló que, aunque después de las explosiones disminuyó la tensión, los habitantes de El Queremal siguen preocupados por los hechos de violencia que se han presentado en esta zona rural.

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Las autoridades atribuyen el riesgo de seguridad en el sector a la presencia de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

“Que tengan la plena certeza de que desde la institucionalidad, el Ejército y la Policía se trabaja para garantizar la seguridad. Definitivamente, son momentos muy difíciles, pero estamos trabajando para que estos ataques no afecten a la comunidad”, manifestó la alcaldesa.

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De acuerdo con la mandataria, en lo corrido de este año se han registrado aproximadamente cuatro hostigamientos contra la estación de Policía de El Queremal, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes del corregimiento.

