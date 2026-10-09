Van 176 ataques con drones explosivos en 2026: el año con más casos contra la fuerza pública

Los ataques con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública alcanzaron en 2026 su cifra anual más alta desde que existen registros en el informe del Comando General de las Fuerzas Militares. Entre el 1 de enero y el 1 de octubre de este año se contabilizaron 176 ataques, frente a los 158 registrados durante todo 2025 y los 108 de 2024.

El documento presenta un consolidado de 442 ataques en ese periodo. Las cifras evidencian el crecimiento de esta modalidad de violencia, que emplea sistemas aéreos no tripulados, conocidos como drones, para transportar y activar cargas explosivas contra integrantes de las Fuerzas Militares y otras unidades de la fuerza pública.

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La tendencia es especialmente relevante porque, a falta de tres meses para terminar 2026, los registros ya superan en 18 los de todo 2025 y en 68 los de 2024. El informe no presenta una proyección para el cierre del año, pero confirma que el acumulado de 2026 ya es el más alto de los tres periodos comparados.

Las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ concentran la mayoría de los ataques

La información clasifica los ataques por departamento y estructura armada señalada como responsable. Al sumar los registros atribuidos a cada organización, las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, reúnen aproximadamente 308 de los 442 casos.

En segundo lugar aparece el ELN, con 116 ataques. Por su parte, las disidencias correspondientes a la estructura bajo el mando de alias Calarcá, registran 13 casos. El boletín también incluye dos ataques atribuidos a estructuras identificadas otras facciones de las disidencias.

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Para 2026, el ELN suma 90 de los 176 ataques registrados, mientras que las disidencias de Iván Mordisco contabilizan 72. Las disidencias de Calarcá aparecen con 13 casos. Estas cifras corresponden a la clasificación consignada en el documento militar y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad en cada hecho.

Drones con explosivos. Suministrada

Chocó, Cauca y Norte de Santander, entre los territorios más afectados por ataques con drones

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El departamento con mayor número de ataques acumulados es Chocó, con 244 registros atribuidos a las disidencias de Iván Mordisco. En este mismo departamento, el boletín contabiliza otros 30 ataques atribuidos al ELN.

Norte de Santander aparece con 64 ataques, todos atribuidos al ELN en el consolidado. Le siguen Valle del Cauca, con 36 registros atribuidos a las disidencias de Iván Mordisco, y Cauca, donde el informe registra tres ataques del GAO-r MAR y uno del ELN, además de 244 atribuidos al GAO-r F.M. Sin embargo, esa última cifra corresponde al registro de Chocó en la tabla original: por tanto, el total departamental de Cauca no debe confundirse con el de ese territorio.

El informe también documenta ataques en Arauca, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Nariño, Caquetá, Meta, Putumayo, Risaralda y Tolima. La distribución muestra que el uso de drones explosivos no se limita a una sola región del país, aunque los registros se concentran en determinados departamentos.

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25 integrantes de la fuerza pública asesinados y 356 heridos

El impacto sobre el personal uniformado también queda reflejado en el documento. Entre 2024 y el 1 de octubre de 2026, 25 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados y otros 356 resultaron heridos en acciones con sistemas aéreos no tripulados.

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De los asesinados, 15 corresponden a 2025, nueve a 2026 y uno a 2024. En el caso de los heridos, la cifra pasó de 26 en 2024 a 127 en 2025 y llegó a 203 en los primeros nueve meses de 2026. En otras palabras, el número de heridos de 2026 ya supera en 76 al balance de todo 2025. Este indicador refleja el aumento de las afectaciones al personal militar y policial durante las operaciones en las que se emplean estos artefactos.

Norte de Santander concentra 13 de los asesinatos reportados en el consolidado, todos atribuidos al ELN. En Cauca se contabilizan otros diez: cinco atribuidos al ELN y cinco a las disidencias de Iván Mordisco. Los dos casos restantes corresponden a Bolívar, con un asesinato atribuido a las disidencias de Calarcá, y Valle del Cauca, con uno atribuido a las disidencias de Iván Mordisco.

En cuanto a los heridos, Cauca registra 133 casos, seguido de Norte de Santander, con 71; Bolívar, con 65; Valle del Cauca, con 23, y Chocó, con 22. Estas cifras corresponden al acumulado de los tres años analizados.

