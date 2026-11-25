Alias 'Antonio Medina' es un peligroso criminal que según las autoridades, habría ordenado el atentado terrorista con carro bomba en Villavicencio el pasado lunes en la noche que dejó 23 personas heridas y más de 500 inmuebles afectados.

Omar Pardo Galeano es el nombre de pila de este hombre, que había sido firmante del acuerdo de paz como integrante de las Farc y había sido beneficiario de un indulto por parte de la JEP y también había sido reconocido por el gobierno de Gustavo Petro como “miembro representante” del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

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Con base en ese reconocimiento, plasmado el 8 de marzo de 2023 en la Resolución 039, firmada por el entonces presidente Gustavo Petro, en ese momento se ordenó la suspensión de las órdenes de captura en su contra mientras avanzaban los diálogos exploratorios, algo que solamente duró vigente cinco días porque esas órdenes fueron reactivadas por el entonces fiscal general de la Nación Francisco Barbosa.

Ocho meses después del polémico nombramiento hecho por el gobierno de Gustavo Petro, el 24 de noviembre de 2023, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP expulsó a alias “Antonio Medina” tras declararlo “desertor armado manifiesto” y devolvió sus procesos a la justicia ordinaria.



El caso de alias Antonio Medina sirve para analizar varios fenómenos: el riesgo y las consecuencias graves para la seguridad nacional de quienes vuelven a delinquir tras firmar un acuerdo de paz, la necesidad de que el Estado tenga firmeza y no abra infinitas oportunidades a los reincidentes y los efectos nefastos de la política de Paz Total de Gustavo Petro, que terminó sirviendo para fortalecer a los grupos criminales y terroristas.