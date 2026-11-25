La Registraduría reveló que hay al menos 216 comités de grupos significativos inscritos para las elecciones territoriales del próximo año. Es importante recordar que el 31 de octubre de 2027 serán las elecciones en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

"Desde el pasado 31 de octubre, cuando comenzó el periodo de registro de comités inscriptores de candidaturas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco para las elecciones territoriales de 2027, se han registrado un total de 216 comités en todo el país", explicó la Registraduría.

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Es importante recordar que el próximo 30 de junio de 2027 vence el plazo para el registro de estos comités. Además, el 31 de julio se cumple el término para la recolección y entrega de las firmas, requisito para respaldar la inscripción de las candidaturas. La cifra de los comités registrados hasta el momento supera a la que se presentó en el mismo periodo de 2022.

"Esta cifra supera en 103 el número de comités registrados para las elecciones de autoridades territoriales de 2023 con corte a noviembre de 2022, cuando se habían registrado 113", explicaron desde la Registraduría.