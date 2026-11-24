El Gobierno nacional confirmó que el apagón masivo que afecta a varios departamentos del suroccidente del país está relacionado con un atentado terrorista contra la infraestructura energética del país.

El hecho se registró cerca de las 6:30 de la tarde de este martes 24 de noviembre y provocó daños en dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, interrumpiendo su conexión con el Sistema Interconectado Nacional.

Publicidad

La emergencia ha generado afectaciones en la prestación del servicio de energía en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Huila y Caquetá, donde varios municipios permanecen sin suministro eléctrico o presentan interrupciones mientras avanzan los trabajos para recuperar la conexión.

De acuerdo con los primeros reportes, una detonación habría ocasionado daños en dos torres de energía en el sector de El Remolino, municipio de Taminango, Nariño. La situación comprometió los circuitos que conectan la subestación San Bernardino, en Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto.



Por su parte, XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, informó que desde el Centro Nacional de Despacho se coordinan las maniobras necesarias con las empresas involucradas para determinar el alcance de los daños y avanzar en la recuperación del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Por orden del señor presidente @ABDELAESPRIELLA, he dispuesto el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y proteger nuestra infraestructura energética.



No permitiremos que los… — General Jorge Mora (@generaljmora) November 25, 2026

Tras confirmar la causa terrorista del hecho, el Gobierno nacional anunció que adelanta una evaluación integral de lo ocurrido, bajo el liderazgo de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.

Publicidad

Asimismo, el presidente Abelardo De La Espriella, ordenó implementar de inmediato un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del país, con el propósito de prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de estas instalaciones estratégicas.

El Gobierno señaló que estos hechos criminales serían una respuesta de los grupos terroristas a las acciones de seguridad que adelanta el Estado y aseguró que no permitirá que estos ataques intimiden a las autoridades ni afecten la tranquilidad de la población.

Publicidad

Mientras avanzan las labores para restablecer completamente el servicio, el Ejecutivo expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y reiteró que la protección de la infraestructura energética y el bienestar de los colombianos son prioridades.