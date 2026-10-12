Alarma en Aipe por presencia de disidencias de las Farc en zona rural

Disidencias de las Farc, al parecer, de la estructura Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo patrullaron el viernes en la tarde las calles del centro poblado de Santa Rita y la vereda La Unión, en zona rural del municipio de Aipe, al norte del Huila.

En videos publicados en redes sociales por los mismos integrantes del grupo armado ilegal se observa a hombres armados y vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública, recorriendo estos sectores a plena luz del día, hechos que generan preocupación entre los habitantes.

Publicidad

Además de los recorridos, los presuntos disidentes instalaron vallas en las entradas de estas comunidades, donde se establecen normas para transitar por la zona, entre ellas, horarios de circulación entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Santa Rita, donde habitan cerca de 600 personas, y la vereda La Unión, con una población aproximada de 100 habitantes, está ubicadas a unos 20 minutos de distancia entre sí.



Ante estos hechos, los pobladores reclamar mayor presencia de la fuerza pública y acciones que les permitan recuperar la tranquilidad, pues aseguran sentirse abandonados frente al accionar de los grupos armados ilegales.