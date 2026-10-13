Suspenden cobro a vehículos de carga de importación y exportación en Buenaventura, Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la suspensión del decreto 0338 de 2026, que contemplaba un cobro por cada vehículo de carga de importación y exportación en Buenaventura.

La decisión se produjo tras la mediación de la mandataria con la Alcaldía Distrital, luego de las preocupaciones expresadas por los gremios empresariales frente al posible incremento de los costos logísticos.

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Los gremios advirtieron que la aplicación de la medida podría afectar las operaciones de importadores y exportadores, por lo que plantearon la necesidad de priorizar las inversiones y resolver los obstáculos que retrasan el transporte de mercancías.

El decreto contemplaba un cobro de $4.235 por tonelada de carga que ingresara o saliera de Buenaventura, una medida suspendida tras las preocupaciones de los gremios por los costos logísticos.

“Había muchas dudas y muchas preocupaciones por el decreto, con algunos argumentos válidos, pero en este momento no era conveniente aplicar ese decreto en el cual se le cobraba un porcentaje por cada tonelada a las empresas que llevaran carga para salir o entrar del puerto. Por supuesto, eso fue motivo de una conversación con la alcaldesa y ella lo que me expresó es que va a suspender el decreto, es decir, no lo va a aplicar y de esta manera vamos a tener ya más tranquilidad con las empresas y con el sector para que no vaya a afectar la competitividad”, señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro.



La mandataria indicó que las gestiones continuarán para mejorar la movilidad de los vehículos de carga y avanzar en las obras que requiere Buenaventura.

Entre las prioridades mencionó la vía Mulaló-Loboguerrero, la profundización del canal de acceso al puerto y el mejoramiento del acueducto.

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Además, anunció que solicitará una reunión con representantes del Gobierno nacional para reactivar la Mesa de Logística e identificar los principales obstáculos que afectan las operaciones portuarias.

“Se solicitará una reunión con representantes de la nación para que se reactive la Mesa de Logística y poder identificar cuáles son los cuellos de botella que se tienen para que la movilidad sea tan lenta y así de esa manera poder darle solución, poder lograr no solamente la movilidad de la carga, sino lo más importante, la movilidad de los bonaverenses para que vuelva a renacer Buenaventura”, manifestó la mandataria.

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La suspensión del Decreto 0338 de 2026 evita, por ahora, la aplicación del cobro previsto para los vehículos de carga de importación y exportación, mientras avanzan las conversaciones para mejorar la competitividad y las condiciones logísticas de Buenaventura.

