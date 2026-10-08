Polémica por nuevo impuesto vial a la carga en Buenaventura: transportadores dicen que es ilegal

Un fuerte revuelo legal y económico ha generado la expedición del Decreto 338 del 26 de agosto por parte de la Alcaldía de Buenaventura, el cual establece un cobro de 4.235 pesos por cada tonelada de carga que entra o sale del municipio.

Aunque la norma señala formalmente que el pago recae sobre los generadores de carga (importadores y exportadores), el gremio transportador advierte sobre los severos efectos colaterales que este cobro tendrá en toda la cadena logística nacional.

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En diálogo con Mañanas Blu, Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, explicó que, si bien el cobro no se dirige en el papel directamente al camionero, la dinámica del sector terminará trasladando dicho costo a los fletes.

La controversia jurídica: ¿precio público o tasa tributaria?

El principal punto de discordia radica en la naturaleza legal de la medida. Según Fedetranscarga la administración distrital ha pretendido catalogar el recaudo bajo la figura de "precio público", mecanismo que supone una contraprestación contractual y voluntaria por el uso de un bien. Sin embargo, el dirigente gremial enfatizó que no existe una vía alternativa para ingresar o retirar mercancías del puerto, por lo que la voluntariedad desaparece por completo.



"Se cuidó la alcaldía, consideramos nosotros, en la determinación de la naturaleza jurídica del cobro en determinar que es un precio público cuando realmente es una tasa disfrazada (...). Cuando la Corte dice que es un tema voluntario, pues aquí se desnaturaliza la voluntariedad, porque si el tractocamión está obligado a transitar, porque no es que haya una opción distinta para retirar carga de Buenaventura o para llevar carga de Buenaventura (...) esto carece de naturaleza tributaria en el papel, pero pasa a ser un tributo", dijo.

"No solamente es arbitrario desde el punto de vista legal lo que estableció la alcaldesa de Buenaventura, sino que si lo vemos desde el punto de vista práctico de competitividad (...) esto se suma aún más a una situación que se viene generando como una olla a presión", agregó.

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Proyección del recaudo e impacto en la inflación

El argumento planteado por la Alcaldía de Buenaventura para fundamentar la medida es el deterioro que provocan los vehículos pesados en las vías del municipio. No obstante, al analizar las cifras del flujo vehicular, las proyecciones muestran un recaudo multimillonario. Por Buenaventura transitan a diario entre 5.000 y 6.000 tractocamiones, cada uno transportando en promedio 35 toneladas.

"Cuando usted multiplica 4.235, que es por tonelada, por 35 toneladas que debe pagar un camión y eso lo multiplica por 5.500 para hacer un promedio, usted se va a dar cuenta que al final del año se van a recoger mucho más de 30.000 millones de pesos que no sabemos cómo se van a utilizar". Esta situación se traduce en una seria preocupación por las implicaciones en el costo de vida de los ciudadanos. Frente a esto, el presidente del gremio enfatizó:

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"Todos los productos que fueron importados por Buenaventura, indiscutiblemente, serán afectados por este cobro y lo mismo las exportaciones. Entonces, si una exportación es más cara, somos menos competitivos en el mercado internacional. Si una importación es más costosa, pues va a afectar el bolsillo absolutamente de todos los colombianos, porque recuerde usted que el 96% de la carga en Colombia la mueven los camiones".

Escuche aquí la entrevista: