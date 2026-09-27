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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Empresarios de la Andi apoyarán la reconstrucción de Buenaventura y otras zonas afectadas del Valle

Empresarios de la Andi apoyarán la reconstrucción de Buenaventura y otras zonas afectadas del Valle

La gobernadora Dilian Francisca Toro pidió a los empresarios de la región aprovechar el mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos que permitan avanzar en la recuperación del departamento.

Andi reunión gobernadora del Valle
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

La reconstrucción de Buenaventura y de otras zonas afectadas del Valle del Cauca busca ahora el respaldo del sector privado. La gobernadora Dilian Francisca Toro pidió a los empresarios de la región aprovechar el mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos que permitan avanzar en la recuperación del departamento.

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El llamado se produjo durante una reunión con la Andi Valle, donde la mandataria explicó que el departamento entró en una nueva etapa, tras superar la fase inicial de atención humanitaria. Entre las principales necesidades mencionó a Buenaventura, donde advirtió sobre el deterioro de varios sectores y la necesidad de reubicar.

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“En los municipios pequeños uno hace el esfuerzo y yo creo que los podemos recuperar, pero en Buenaventura es muy difícil, quiero decirles que ahora Buenaventura necesita mucho la ayuda de todos porque está bastante deteriorado. Por ejemplo, hay un barrio que hay que reubicarlo todo, que es El Jardín”, indicó la Gobernadora.

zona-rural-de-buenaventura.jpg
Buenaventura.
Foto: tomada de redes sociales.

La Gobernación aseguró que cuenta con un equipo encargado de estructurar los proyectos y adelantar los trámites necesarios para facilitar la participación de las empresas. Desde la Andi, el sector empresarial manifestó su disposición para conocer las iniciativas y buscar mecanismos de apoyo.

"La Gobernadora cuenta con el empresariado del Valle del Cauca. Nosotros estamos listos para socializar con los empresarios todo lo que tiene que ver con los distintos proyectos e iniciativas que está emprendiendo la Gobernadora para poder reconstruir el departamento. Ella nos mencionó varias necesidades, con especial atención en Buenaventura que tiene barrios enteros que va a tener que reubicar, habló de varias instituciones educativas a lo largo del departamento que van a necesitar apoyo y acciones por parte de los privados”, dijo Lina Sinisterra, gerente de la Andi en el Valle.

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Además de Buenaventura, entre las prioridades planteadas están varias instituciones educativas y proyectos relacionados con salud. Empresarios y representantes de fundaciones coincidieron en la importancia de coordinar recursos públicos y privados para acelerar la reconstrucción del Valle del Cauca.

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