Autoridades investigan homicidio de teniente de la Policía en zona rural de Bolívar, Cauca

Un hecho violento registrado en las últimas horas mantiene la atención de las autoridades en el municipio de Bolívar, Cauca, luego de que un integrante de la Policía Nacional fuera encontrado sin vida en una zona rural de esta localidad.

La víctima fue identificada como Álvaro José Medina Peña, teniente y subcomandante de la estación de Policía de Bolívar.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el uniformado se movilizaba en un bus de servicio público con destino a El Bordo, donde tenía previsto apoyar labores relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad.

Policía. AFP

De manera preliminar, se estableció que durante el recorrido el oficial habría sido obligado a descender del vehículo. Posteriormente, fue encontrado muerto en una zona rural del municipio. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían detrás del homicidio.



Entre las hipótesis que se analizan está la posible participación de un grupo armado que tiene presencia en esta zona del departamento. En el sector también se ha reportado presencia del ELN.

Álvaro José Medina Peña cumplía funciones como subcomandante de la estación de Policía de Bolívar. Su muerte es materia de investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles a medida que avancen las labores de recolección de información y esclarecimiento del caso.