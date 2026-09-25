Atacan con explosivos a patrulla en Jamundí: autoridades acordonaron la zona tras atentado

Dos artefactos explosivos fueron lanzados desde una motocicleta contra una patrulla de la fuerza pública que se encontraba ubicada en un puesto de control en el sector de Las Piñas, sobre la vía que comunica al municipio de Jamundí con el corregimiento de Potrerito, en el sur del Valle del Cauca.

Según información entregada por las autoridades, uno de los artefactos alcanzó a detonar, mientras que el segundo no logró activarse. El ataque habría sido perpetrado por integrantes de la disidencia de las FARC Jaime Martínez, estructura que tiene presencia en esta zona del departamento.

Aunque uno de los artefactos no detonó, las autoridades activaron el protocolo de seguridad correspondiente y procedieron a acordonar el área para evitar riesgos entre las personas que transitan por este corredor vial. La destrucción controlada del explosivo estará a cargo de expertos antiexplosivos y se realizará en la mañana de este sábado mediante un procedimiento de implosión.

Afortunadamente, el ataque no dejó civiles ni integrantes de la fuerza pública lesionados. Las autoridades mantienen las labores de verificación y seguridad en la zona, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que fueron lanzados los artefactos y dar con el paradero de los responsables.