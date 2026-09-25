Centro de Cali inicia jornada de transformación tras operación Iron contra bandas delincuenciales

Un nuevo ambiente se respira este viernes en el centro de Cali, un día después de la denominada operación Iron, desarrollada durante la madrugada y que permitió, según las autoridades, la desarticulación de siete bandas delincuenciales que venían generando temor entre habitantes y comerciantes de este sector de la capital del Valle del Cauca.

Tras el operativo, las autoridades comenzaron una serie de jornadas de intervención social enfocadas en la atención integral de la población habitante de calle. Actualmente, estos espacios permiten atender diariamente a cerca de 300 personas, con servicios orientados no solo a sus necesidades inmediatas, sino también a generar alternativas para quienes buscan superar la vida en las calles.

Nigeria Rentería, de la Secretaría de Bienestar Social, explicó que las jornadas se intensificarán durante los próximos días y que la recuperación del centro de la ciudad será uno de los principales objetivos de esta estrategia.

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“Cuando hablamos de recuperar el centro de Cali, hablamos también de recuperar oportunidades, de mirar a las personas más allá de su situación actual, reconocer sus capacidades y acompañarlas en la construcción de nuevos caminos. La dignidad también se construye cuando acercamos los servicios a quienes los necesitan”, manifestó Rentería.

La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad y por los propios beneficiarios, quienes encuentran en estos espacios oportunidades para avanzar en sus procesos de recuperación y reintegración social. Además de la atención integral, las jornadas buscan facilitar el acceso a oportunidades laborales para quienes están decididos a dejar atrás la vida en las calles.

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“Para mí es muy importante ver como la Alcaldía hace todo esto por nosotros, ya que a veces nos sentimos olvidados y discriminados, me siento agradecido por los servicios brindados hoy”, dijo uno de los beneficiarios.

Aunque por ahora las intervenciones están concentradas en el centro de Cali, la estrategia contempla llegar posteriormente a otros sectores de la ciudad, especialmente a puntos estratégicos del oriente, donde también se han identificado problemáticas asociadas a la presencia de habitantes de calle y a dinámicas de inseguridad.

