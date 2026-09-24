De La Espriella ordena traslado de personas capturadas durante operación Iron en Cali

El presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles sobre la operación ‘Irón’ que se realizó en horas de la madrugada de este jueves en Cali. De La Espriella dijo que, de los 85 capturados, 33 son reincidentes por varios delitos y cuatro son ciudadanos extranjeros.

Además, en la operación que se planeó durante más de 20 días, encontraron que los delincuentes instrumentalizaban a habitantes en condición de calle y a menores de edad.

“Todas las personas capturadas van a ser sacadas del departamento. No voy a permitir que quienes delinquen en un departamento o una región y son capturados se queden ahí en las cárceles porque siguen delinquiendo”, dijo De La Espriella.

Por su parte el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que ya se está planeando la segunda fase de la operación.



“Y esperamos que esa segunda fase sea un golpe más contundente y que los bandidos en Cali sepan que los vamos a buscar en sus casas, los vamos a buscar donde duermen, los vamos a buscar donde delinquen pero no vamos a permitir que en nuestra ciudad sigan sembrando el miedo y la zozobra”, dijo Eder.