En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Fenómeno de El Niño
Reunión Xi Jinping Trump
Tiroteo El Dorado
Discurso Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / De La Espriella ordena traslado de personas capturadas durante operación Iron en Cali

De La Espriella ordena traslado de personas capturadas durante operación Iron en Cali

Más de 80 personas fueron capturadas durante el operativo que se dio en horas de la mañana.

Operación Iron en Cali.
Presidencia de la República.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles sobre la operación ‘Irón’ que se realizó en horas de la madrugada de este jueves en Cali. De La Espriella dijo que, de los 85 capturados, 33 son reincidentes por varios delitos y cuatro son ciudadanos extranjeros.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Además, en la operación que se planeó durante más de 20 días, encontraron que los delincuentes instrumentalizaban a habitantes en condición de calle y a menores de edad.

Últimas noticias

Bandera de Colombia e Irán
Nación

Las razones por las que Colombia rompió formalmente sus relaciones con Irán

Bandera de Colombia
Nación

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Irán

“Todas las personas capturadas van a ser sacadas del departamento. No voy a permitir que quienes delinquen en un departamento o una región y son capturados se queden ahí en las cárceles porque siguen delinquiendo”, dijo De La Espriella.

Por su parte el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que ya se está planeando la segunda fase de la operación.

“Y esperamos que esa segunda fase sea un golpe más contundente y que los bandidos en Cali sepan que los vamos a buscar en sus casas, los vamos a buscar donde duermen, los vamos a buscar donde delinquen pero no vamos a permitir que en nuestra ciudad sigan sembrando el miedo y la zozobra”, dijo Eder.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad