Las razones por las que Colombia rompió formalmente sus relaciones con Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a partir del 19 de septiembre de 2026, Colombia rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. Según explicó la entidad gubernamental, la decisión soberana obedece a la protección de la seguridad nacional y a la lucha contra el crimen transnacional.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno nacional, la medida se tomó tras evaluar presuntos vínculos del régimen iraní con organizaciones terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que atentan contra la seguridad del país.

Asimismo, el documento oficial señala que la Cancillería consideró el deterioro de la confianza bilateral debido a diversas actuaciones de Irán en el escenario internacional. Entre ellas figuran violaciones a los derechos humanos y acciones que afectan la estabilidad geopolítica.



¿Por qué Colombia tomó la decisión de romper relaciones con Irán?

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, la decisión soberana de Colombia se fundamenta en los siguientes puntos clave:



Presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas internacionales y organizaciones narcoterroristas que amenazan la seguridad del país.

Violaciones constatadas a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Irán dentro de su propio territorio.

Ataques verificados contra naciones que no forman parte del conflicto en el Medio Oriente.

El bloqueo registrado en el estrecho de Ormuz.

La obstrucción a las labores de verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) respecto a su programa nuclear.

¿Qué pasará con las relaciones consulares entre Colombia e Irán?

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el anuncio enviado a las autoridades de Irán se limita a la esfera diplomática. Por lo tanto, la medida no significa la ruptura de las relaciones consulares entre ambos países.

La institución fundamentó esta distinción en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.



Finalmente, la Dirección de Protocolo de la Cancillería será la encargada de notificar formalmente el procedimiento correspondiente a las autoridades iraníes.