Colombia rompió relaciones diplomáticas con Irán

El Gobierno colombiano decidió romper relaciones diplomáticas con Irán, así lo informó la Cancillería colombiana en las últimas horas.

“Colombia, además, tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el Gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el medio oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear”, señala el comunicado de la Cancillería.

El Gobierno colombiano también explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta la seguridad nacional y hemisférica y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta los presuntos vínculos de Irán con grupos armados.

“La medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, dice el documento de la Cancillería.

