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Blu Radio  / Nación  / Gremios energéticos respaldan nombramiento de Joaquín Gutiérrez como presidente de Ecopetrol

Gremios energéticos respaldan nombramiento de Joaquín Gutiérrez como presidente de Ecopetrol

Desde el sector presentaron cuatro puntos estratégicos que consideran debería tener en cuenta la nueva directiva para recuperar la autosuficiencia energética del país.

Ecopetrol.
Foto: Archivo.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

La junta directiva de Ecopetrol eligió a Joaquín Gutiérrez como presidente de la petrolera. Este viernes, 25 de septiembre, se dará su nombramiento en Santa Marta y contará con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.

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La decisión ya generó las primeras reacciones desde el sector energético, la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (ACIPET), Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros respaldaron la decisión de Ecopetrol y señalaron que el liderazgo de Gutiérrez será fundamental para consolidar una industria energética más competitiva, sostenible e innovadora.

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Desde los gremios reconocieron el papel estratégico de Ecopetrol en la generación de empleo, la dinamización de las cadenas productivas, el desarrollo y el fortalecimiento de los territorios y las comunidades.

Asimismo, señalaron que la nueva directiva debería avanzar inicialmente en cuatro puntos estratégicos para recuperar la autosuficiencia en el sistema energético del país.

La primera es aumentar la producción de los campos existentes, le sigue el desarrollo del potencial gasífero de Colombia, tanto en proyectos costa afuera como en tierra. Además, propusieron promover el fracking en el país y fortalecer la exploración y la incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas.

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Según los gremios,estas acciones contribuirán a garantizar el abastecimiento energético, atraer inversión y generar más empleo.

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Finalmente, expresaron su plena disposición para trabajar de manera articulada con Ecopetrol, el Gobierno Nacional y los demás actores de la industria, con el objetivo de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo tecnológico, la competitividad y el crecimiento sostenible del sector energético en el país.

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