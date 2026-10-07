Colfecar pide frenar cobro de $4.235 por tonelada a camiones que lleguen a Buenaventura

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) pidió suspender el cobro establecido por la Alcaldía de Buenaventura para los vehículos de carga que circulen hacia o desde las terminales portuarias del Distrito. Se trata de un "precio público por circulación" de $4.235 por cada tonelada transportada, establecido mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026. Con esta tarifa, un tractocamión que movilice 30 toneladas tendría que pagar cerca de $127.050 adicionales por operación.

Colfecar considera que el nuevo cobro debe revisarse antes de entrar en aplicación, especialmente porque el corredor Cali-Buenaventura ya enfrenta problemas de congestión, infraestructura y tiempos de espera. El gremio también cuestiona el sustento técnico utilizado para definir la tarifa y pide conocer el estudio de movilidad de 2024 en el que se basa la Alcaldía.

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Según el decreto, el dinero recaudado se destinará exclusivamente a la construcción, mantenimiento y reparación de vías, así como a proyectos de movilidad sostenible en Buenaventura. La Alcaldía argumenta que las vías urbanas se han deteriorado por el aumento del tráfico de carga y que el presupuesto del Distrito no es suficiente para atender ese desgaste.

El Distrito también advierte que el tránsito de vehículos pesados podría llegar a cerca de 10.000 camiones diarios en los próximos 30 años. El cobro se aplicará según el peso de la carga registrada en las entradas y salidas de las terminales portuarias, con algunas excepciones, como vehículos de seguridad nacional, ayuda humanitaria y operaciones de transbordo que no utilicen las vías públicas.



Colfecar reconoce que la ley permite establecer este tipo de cobros, pero insiste en que deben estar respaldados por estudios técnicos y ser proporcionales. Por eso, pide que se explique cómo se calcularon los $4.235 por tonelada y cuál es la relación entre el peso de la carga y los problemas de congestión que se busca solucionar.

El gremio, además, señala que los transportadores ya enfrentan mayores costos por el aumento del diésel, los peajes y los salarios, además de problemas de seguridad y los bloqueos que se han presentado en la vía Cali-Buenaventura. Según Colfecar, actualmente se presentan filas de hasta 25 kilómetros y esperas de hasta ocho horas para entrar o salir del puerto. La situación, asegura el gremio, incluso está llevando a algunas empresas a trasladar sus operaciones hacia puertos de la costa Atlántica.

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En lugar del nuevo cobro, Colfecar pide a la Alcaldía apoyar al Gobierno nacional en las obras de las unidades funcionales 2, 3 y 4 de la concesión, cuyo inicio ya fue anunciado con 3,5 kilómetros de puesta a punto y 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna. El gremio solicitó suspender la implementación y el recaudo del decreto mientras se desarrolla la Mesa Institucional de Concertación, ya aceptada por la Administración, y se hace una revisión técnica, jurídica y económica de la medida. "Colombia necesita reducir sus costos logísticos, no crear nuevos", concluyó Colfecar.