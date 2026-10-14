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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un recluso muerto y otro con graves quemaduras dejó riña en cárcel de Buenaventura

Un recluso muerto y otro con graves quemaduras dejó riña en cárcel de Buenaventura

La secretaria de Gobierno distrital, María Liliana Vivas, indicó que, según los reportes de la Policía Nacional, uno de los involucrados habría prendido fuego al otro en medio de la confrontación.

Disputa entre personas privadas de la libertad terminó con un interno muerto en Buenaventura
Alcaldía de Buenaventura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Un interno de la cárcel de Buenaventura, Valle del Cauca, falleció en la Clínica Santa Sofía tras resultar gravemente quemado durante un enfrentamiento con otra persona privada de la libertad en el patio uno del establecimiento penitenciario. La información fue confirmada por la secretaria de Gobierno distrital, María Liliana Vivas, quien indicó que, según los reportes de la Policía Nacional, uno de los involucrados habría prendido fuego al otro en medio de la confrontación.

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La funcionaria explicó que aún no se tiene claridad sobre las razones que desencadenaron la riña. Aunque se mencionó una posible disputa por un teléfono celular. La emergencia también dejó a otro interno con quemaduras de gravedad y a un dragoneante afectado por inhalación de humo.

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“Según las informaciones de la Policía Nacional, falleció una de las personas privadas de la libertad que se enfrentaron por una circunstancia, no sé si era un celular, pero se enfrentaron y el uno quemó al otro y entonces acaba de fallecer en el hospital”, señaló la secretaria de Gobierno.

Frente a la situación, Vivas indicó que las medidas de seguridad y control dentro del establecimiento corresponden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por tratarse de una entidad del orden nacional. Sin embargo, aseguró que la Policía brindó acompañamiento cuando fue requerida por la dirección del centro de reclusión.

“Estas medidas las tiene que tomar directamente el INPEC; ellos son de nivel nacional. Pero igualmente, nosotros, a través de la Policía Nacional, les hemos prestado toda la colaboración”, afirmó la funcionaria.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento, el origen de la agresión y las responsabilidades correspondientes por estos hechos.

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