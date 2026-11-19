El presidente Abelardo De La Espriella llegó a Cali en la mañana de este jueves, iniciando su jornada en la ciudad encontrándose con la familia Mellizo Perdomo: el bombero William Mellizo, su esposa Mayra y su pequeña hija Elena, a quienes el mandatario les había prometido una nueva vivienda tras perder la suya durante el terremoto.

William fue uno de los bomberos que lideró las labores de rescate de personas atrapadas entre los escombros de los edificios que colapsaron en Cali con el terremoto, aún cuando su apartamento también quedó destruido durante la emergencia.

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Hoy él y su familia recibieron una llamada para mostraeles un “modelo de apartamentos” en el sur de la ciudad, sin saber que lo que realmente los esperaba era su vivienda nueva, completamente lista.

"Muy contentos, no esperamos esta sorpresa. Estuvimos un rato con el ministro, le contamos las experiencias, le contamos todo lo que habíamos pasado y dijeron: dirijámonos al apartamento para que ustedes lo vean, para que ya se den cuenta pues cómo va a quedar. Cuando el ascensor se abrió: sorpresa, llegó el presidente en el elevador y nosotros, pues no lo podíamos creer", dijo el bombero William Mellizo en diálogo con Blu Radio.



Tres meses de espera finalizaron hoy para la familia Mellizo Perdomo, que hoy se encuentra agradecida con su nuevo hogar.

"Lo primero que hizo el presidente fue abrazarnos y nos dijo que era bien merecido el apartamento y abrazó a Helena, ella estaba muy emocionada porque por ahí hace mucho rato estaba diciendo que ella quería volverlo a ver. Es muy emocionante ver a Elena en todos los espacios y ella decía: esta es mi habitación, esta es mi cama", indicó Mayra Perdomo.

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Ambos, William y Mayra, aseguraron que mientras trabajaban rescatando personas y salvando vidas, su intención nunca fue recibir una recompensa, sin embargo, hoy la vida les repone esa vivienda que desde el 10 de agosto daban por perdida, y que hoy ya se recuperó para escribir una nueva historia.