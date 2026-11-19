Autoridades del Valle del Cauca informaron que fue rescatada la joven de 19 años que había sido secuestrada en una panadería del municipio de Guacarí, por cuyo paradero la Gobernación tenía vigente una recompensa de 50 millones de pesos.

El secuestro fue perpetrado aproximadamente a las 5:00 de la mañana del pasado 27 de octubre, en un establecimiento comercial del barrio Primavera. En ese momento, Alejandra se encontraba en el lugar cuando varios hombres encapuchados irrumpieron en el negocio.

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Según la información conocida, los individuos amenazaron a las personas que estaban en el establecimiento, entre ellas un empleado y un joven que, de acuerdo con lo informado por Blu Radio, sería la pareja sentimental de la mujer.

Durante el asalto, los sujetos sometieron a Alejandra y la sacaron del local contra su voluntad. Posteriormente, la obligaron a ingresar a un vehículo en el que huyeron del sitio. Desde entonces, no se tiene información sobre su ubicación ni sobre su paradero.



La joven de 19 años estuvo secuestrada 24 días. Sin embargo, tras ser liberada, Lizeth Alejandra ya se reencontró con su familia y, según ha podido establecer Blu Radio, se encuentra en buenas condiciones de salud.