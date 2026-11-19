La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Chinos’, señalados de participar en 15 hechos delictivos ocurridos entre noviembre de 2025 y julio de 2026 en el departamento del Cauca. Entre los casos que les atribuye el ente acusador se encuentra el asalto al alcalde de Santa Rosa y a las personas que lo acompañaban en un corredor vial hacia Popayán.

De acuerdo con la investigación, ‘Los Chinos’ tendrían como patrón delictivo el hurto de vehículos para posteriormente ocultarlos en garajes, retirarles los equipos de rastreo y contactar a sus propietarios para exigirles dinero a cambio de devolverlos. La Fiscalía señaló que los procesados estarían vinculados a ocho hurtos consumados y siete tentativas.

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Según la hipótesis investigativa, en los hurtos habrían utilizado armas de fuego para intimidar a las víctimas y apoderarse de vehículos, objetos de valor y dinero que algunas personas acababan de retirar de entidades bancarias.

Uno de los hechos que hace parte de la investigación ocurrió el 17 de abril en el sector de Pisoje Bajo, sobre un corredor vial hacia Popayán. Según la Fiscalía, varios integrantes de ‘Los Chinos’, vestidos con prendas de camuflado y armados, habrían interceptado la camioneta en la que se movilizaban el alcalde de Santa Rosa y otras personas.



Los ocupantes del vehículo habrían sido obligados a descender bajo amenazas. Los presuntos integrantes del grupo delincuencial se habrían apoderado de la camioneta, celulares, computadores y armas de dotación pertenecientes al esquema de seguridad.

La Fiscalía estableció además que, después del hurto, los ocupantes del vehículo habrían sido conducidos hasta una zona montañosa y aislada, donde permanecieron cerca de tres horas. Este hecho es uno de los 15 casos que fueron asociados dentro de la investigación contra los seis señalados integrantes de la estructura.

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Otro de los episodios investigados ocurrió el 9 de noviembre de 2025, cuando una motocicleta fue hurtada mientras permanecía estacionada cerca de un hotel en Popayán. De acuerdo con la investigación, al día siguiente el propietario recibió llamadas telefónicas en las que le exigían dinero para recuperar el vehículo.