Un grupo de encapuchados mantiene bloqueada la vía Buenaventura, en ambos sentidos, a la altura del sector de La Delfina.

Los manifestantes utilizan ramas de árboles, llantas y otros elementos que han atravesado sobre la carretera para impedir el paso de vehículos, generando una interrupción total de la movilidad en este tramo de la vía que comunica al principal puerto del Pacífico colombiano con el interior del país.

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Por este bloqueo, integrantes del punto de resistencia de La Delfina, en Buenaventura, explicaron las razones de la protesta y señalaron que responde a los operativos de la fuerza pública contra comunidades indígenas. Los manifestantes pidieron al Gobierno Nacional abrir espacios de diálogo.

"El punto de resistencia de La Delfina se toma las vías de hecho por la decisión que tomó el presidente de la Espriella por atacar y estigmatizar a todos los pueblos, mandándole el Esmad a los puntos de resistencia, los cuales fueron atacados el día de hoy. Hacemos un llamado a todo el Gobierno, que seamos garantes, que seamos directos con el diálogo y la unidad. Que sea la protesta y no la estigmatización de todas las comunidades y los pueblos indígenas", dice uno de los encapuchados en un video publicado por el Resguardo Nasa Kiwe Delfina.



La situación ha provocado una importante afectación en el tránsito de vehículos particulares, de transporte público y de carga que se movilizan hacia Buenaventura y en sentido contrario.

Varios conductores permanecen represados a ambos lados del bloqueo, a la espera de que se permita nuevamente el paso.

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Ante esta situación, se recomienda a los viajeros que tengan previsto desplazarse por este sector tomar precauciones, considerar posibles retrasos en sus recorridos, mantenerse atentos a los reportes de las autoridades y evitar acercarse al punto del bloqueo mientras se supera la situación.

