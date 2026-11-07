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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Comunidad indígena Nutabe denunció presuntos daños en su territorio por parte de soldados en Ituango

Comunidad indígena Nutabe denunció presuntos daños en su territorio por parte de soldados en Ituango

La denuncia señala que los uniformados habrían ingresado sin autorización a una vivienda, causado daños materiales y hurtado dinero y pertenencias. El Ejército anunció investigaciones disciplinarias para esclarecer lo ocurrido.

Denuncia en vivienda indígena de Ituango, Antioquia
Facebook Santa Rita Ituango
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Una denuncia por presuntos abusos de integrantes del Ejército Nacional en territorio de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo fue puesta en conocimiento de las autoridades en Ituango, Antioquia. Los habitantes señalaron a soldados de la Séptima División de haber ingresado sin autorización a una vivienda, ocasionado daños materiales y, presuntamente, hurtado varios elementos.

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Según el relato de los afectados, los hechos ocurrieron cuando los ocupantes de la casa estaban ausentes. En ese momento, los uniformados habrían derribado las puertas, ingresado al inmueble y establecido un campamento en su interior, al parecer como si se tratara de un allanamiento.

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La comunidad denunció que durante la incursión fueron destruidos un televisor y un colchón, además de reportar el presunto hurto de dinero en efectivo, un reloj y una estufa. También señalaron que los militares registraron sus pertenencias y llegaron a cocinar en el patio delantero de la vivienda.

Los líderes indígenas rechazaron lo ocurrido y lo calificaron como una vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Además, informaron que pusieron el caso en conocimiento de la Personería Municipal para solicitar que se investiguen los hechos.

Frente a esta denuncia, la Cuarta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División, confirmó a través de un comunicado que tuvo conocimiento de los señalamientos relacionados con el presunto ingreso no autorizado de soldados del Batallón de Infantería número 10 Coronel Atanasio Girardot a una vivienda rural de Ituango, el pasado 4 de noviembre.

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La institución informó que el comando dispuso adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes y poner los hechos en conocimiento de otras autoridades competentes para esclarecer las circunstancias y determinar posibles responsabilidades.

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El Ejército aseguró que no tolera "conductas contrarias a sus principios institucionales" y que adoptará las medidas correspondientes, de acuerdo con los resultados de las investigaciones.

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