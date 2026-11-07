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Lluvias en Medellín y ahorro de agua en viviendas elevan a 60 % el cumplimiento de la meta de EPM

En el embalse Piedras Blancas, que suele ser el punto más crítico, se 56 litros de agua por hogar en las últimas horas.

Ahorro de agua en Medellín
EPM
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El ahorro de agua en los hogares del Valle de Aburrá ha subido considerablemente en los últimos días y ahora los tres sistemas de abastecimiento que tiene el Área Metropolitana superan el 60 % de la meta establecida por las Empresas Públicas de Medellín, esto en buena medida por las recientes lluvias en la subregión.

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En el sistema Piedras Blancas, que abastece a varias comunas del Centro-oriente y Nororiente de Medellín, el ahorro alcanza los 56 litros por hogar al día, es decir, el 60,9 % de los 92 litros establecidos como objetivo, siendo el embalse con mayor ahorro pero el que se encuentra más lejos de la meta.

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Por su parte, en La Fe que abastece a los municipios del Sur del Valle de Aburrá y algunos sectores de la capital de Antioquia, el ahorro promedio es de 44 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros, lo que representa un cumplimiento del 62,9 %.

En las mismas cifras está el embalse Riogrande II que suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y sectores del Occidente y Noroccidente de Medellín y que también tiene 44 litros ahorrados por vivienda y un 62,9 % de cumplimiento de la meta establecida por EPM.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, reiteró la importancia en que la ciudadanía mantenga buenos hábitos de consumo de agua para evitar que vuelvan nuevamente los racionamientos, que estuvieron vigentes por más de un mes en algunas zonas del Valle de Aburrá.

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"Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo, hay que incrementar el ahorro porque las épocas más complejas de fenómenos del niño todavía están por venir. El próximo 9 de noviembre anunciaremos cuál será el comportamiento que tendremos, es decir, si volvemos a las interrupciones o definitivamente las suspendemos otra semana", indicó.

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Desde EPM recordaron que las lluvias aisladas, como las de los últimos dos días, no representan una recuperación de los embalses, por lo que volvieron a hacer un llamado para que la ciudadanía tome conciencia y así pueda evitar volver nuevamente a las medidas restrictivas con el agua.

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