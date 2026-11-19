A 100 días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la recuperación de la infraestructura educativa en Buenaventura y Chocó continúa siendo uno de los principales desafíos. Según cifras de Unicef, cerca de 6.012 establecimientos educativos presentan daños y su reconstrucción tendría un costo estimado de 19,2 billones de pesos.

Mientras avanzan las labores para recuperar los colegios afectados, Unicef trabaja en coordinación con el Gobierno Nacional y las autoridades locales para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan continuar con sus procesos de aprendizaje.

Publicidad

Como parte de la respuesta a la emergencia, la organización instaló 46 espacios educativos temporales, conocidos como Etapis, que funcionan como aulas de emergencia en diferentes zonas de Buenaventura y Chocó. Actualmente, estos espacios benefician a cerca de 5.000 estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria.

Gustavo Ugalde, líder de Alianzas y Recaudación de Unicef en Colombia, explicó que estas estructuras cuentan con tecnología solar, iluminación, ventilación y doble techo para mejorar las condiciones de temperatura. Cada carpa tiene capacidad para recibir hasta 80 estudiantes, aunque en promedio atiende a 60 menores, mediante jornadas distribuidas entre la mañana y la tarde.



La meta es ampliar la cobertura de estos espacios. Según Ugalde, existe una solicitud para llegar a 3.880 carpas y la organización espera completar las entregas pendientes durante los próximos 60 días.

La estrategia contempla dos etapas: la primera busca garantizar el retorno a clases mediante las aulas temporales y la segunda estará enfocada en apoyar la reconstrucción de las instituciones educativas, posiblemente con diseños, materiales y otros recursos, en coordinación con el Gobierno y los demás actores que atienden la emergencia.

Publicidad

Unicef también señaló que mantener a los menores en el sistema educativo es una medida de protección, especialmente en las zonas más apartadas del Chocó, donde enfrentan riesgos de reclutamiento por parte de grupos armados, desplazamiento y violencia sexual.

A estas dificultades se suman los obstáculos para llegar a comunidades como las del Alto Baudó y otros sectores conectados por los ríos, donde los desplazamientos en lancha representan altos costos y complican la entrega de ayuda.

Publicidad

De esta manera, a 100 días del terremoto, el desafío no solo está en recuperar la infraestructura escolar, sino en garantizar que miles de niños y niñas puedan continuar estudiando en espacios seguros mientras se adelanta la reconstrucción.