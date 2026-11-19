Una polémica política se desató luego de que la Universidad Nacional confirmara que la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, habría falsificado su título de ingeniera de Minas y Metalurgia, documento con el que habría podido ingresar como contratista a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025.

A través de un comunicado, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, aseguró que el 23 de octubre de 2025 la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín informó que no encontró registros que acreditaran la condición de egresada de la representante. Además, señaló que la copia del diploma presentado no fue expedida por esa institución, por lo que ya se interpuso la denuncia correspondiente.

Representante Luz Verónica Estrada Foto: Threads @veronicaestradaholguin

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Sin embargo, esta no sería la única presunta irregularidad relacionada con los estudios académicos de Estrada.

Según la copia del diploma y el acta de grado que habría presentado para ser contratada en la Dian, documentos que reposan en el SECOP, la congresista se habría graduado como bachiller de media técnica, con especialidad en comercio, del colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, en el municipio de Caramanta, el 25 de noviembre de 2017.



No obstante, en el acta de grado número 32, que publicó en sus redes el ingeniero Ronald Vargas y que correspondería al documento expedido a Estrada, no aparece registrada la congresista como egresada.

Diploma de bachiller de la representante Luz Verónica Estrada también sería falso. Foto: Suministrada

Fuentes consultadas por BLU Radio confirmaron que el acta publicada sería auténtica, que el diploma presentado no correspondería a ese registro general y que el nombre de la representante tampoco aparece en la lista de los 14 estudiantes graduados por la institución en esa fecha.

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Estos hechos agravan la situación de la representante Estrada, quien ya enfrenta varias denuncias penales y disciplinarias, así como pedidos incluso de sus propios compañeros de bancada, para que renuncie a su curul.

Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de verificar estos nuevos señalamientos y determinar si existe algún tipo de responsabilidad por parte de la congresista, representante a la Cámara por Antioquia.