Fue aplazada la audiencia de acusación por el delito de tráfico de influencias de servidor público contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, dentro de una investigación que tiene origen en la compra del apartamento 901, ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá. El aplazamiento se debe a una solicitud de la defensa.

Sin embargo, la Fiscalía ya tiene listo el escrito de acusación para sustentar el llamado a juicio del expresidente de Ecopetrol.

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De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, en contravía de los deberes propios de su cargo. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.

Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera. En particular, el interés estaría relacionado con la adjudicación de un proyecto de regasificación a la empresa GAXI.



En el escrito se lee: “Esta instrucción indebida se impartió en varias reuniones sostenidas entre Luis Enrique Rojas y Ricardo Roa. Una de ellas tuvo lugar el 20 de agosto de 2024, después de una sesión de junta directiva de Hocol, ambos asistieron a un almuerzo en el restaurante Flora, ubicado en la carrera 5 No. 58-45 de Bogotá. En ese encuentro, entre otros temas, Ricardo Roa le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera. Otra reunión ocurrió entre los meses de septiembre y octubre de 2024, luego de una sesión de junta directiva de Hocol, en las oficinas de Ecopetrol. En esa ocasión, al finalizar la sesión, Ricardo Roa solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera. La influencia ejercida por Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares del señor Juan Mancera, persona cercana a Ricardo Roa y con quien este había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en la ciudad de Bogotá. En dicha operación, Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago”.

Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra de un inmueble en la capital del país.

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“Esta instrucción indebida impartida por el señor Ricardo Roa a Luis Enrique Rojas, orientada a favorecer al señor Mancera, vulneró la transparencia en las actuaciones y gestiones, así como la objetividad que debe regir la función pública del presidente de Ecopetrol como servidor público. Con ello, antepuso un interés personal por encima del interés general del Grupo Empresarial”.

El caso se centra en la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá. Según la investigación, Ricardo Roa adquirió el inmueble y Juan Guillermo Mancera “actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses. Los pagos realizados a Pricenton International, propietaria del apartamento, se efectuaron con posterioridad a la celebración del negocio jurídico y a través de la empresa Innova Mercadeo, de Juan Guillermo Mancera”.

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De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.

La Fiscalía considera que ese beneficio en el precio y en las condiciones de pago habría estado relacionado con la influencia que Roa presuntamente ejerció para favorecer los intereses empresariales de Mancera dentro de Hocol. En ese sentido, el ente acusador sostiene que el presidente de Ecopetrol habría utilizado su investidura para intervenir en asuntos que podían beneficiar a una persona con la que mantenía una relación comercial directa.