Más de 17 horas duró el secuestro a un grupo de al menos 84 personas en Cartagena, luego de que presuntos delincuentes intentaran asaltar un camión de valores y terminaran refugiados en un Éxito, desde donde realizaron exigencias económicas y logísticas para poder escapar. Por estos hechos fueron identificados y capturados Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, mientras que otra de las presuntas personas señaladas, Jailer Humberto Muñetón Zapata, fue abatida.

Juan Camilo Torres Manco, estudiante universitario y oriundo de Medellín, aparece además relacionado con varios procesos penales anteriores por delitos como hurto y falsedad marcaria. En audiencias aseguró que estudiaba contaduría, aunque posteriormente manifestó que no había continuado con su formación académica.

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Uno de los procesos más recientes en su contra está relacionado con falsedad marcaria y porte de armas. En ese caso, fue detenido durante un retén de la Policía, donde las autoridades detectaron una alteración en la placa de la motocicleta en la que se movilizaba. La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento y, por esa razón, quedó en libertad.

Posteriormente, en septiembre, debía continuar con las audiencias de ese proceso, pero no se presentó y tampoco pudo ser ubicado por su defensa ni por el juzgado. En esa diligencia, su abogado manifestó que pretendía renunciar a la defensa si el procesado no aparecía.



Desde entonces, se perdió el rastro de Torres Manco. En el expediente quedó registrado que habría entregado un teléfono celular falso, por lo que se ordenó adelantar las diligencias necesarias para establecer su ubicación.

Pero los antecedentes judiciales de Torres Manco también incluyen una condena por hurto. En julio de 2023 recibió una pena de 24 meses de prisión después de aceptar cargos por el robo cometido contra 2 personas que se encontraban en la entrada de un establecimiento comercial.

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Durante esa audiencia, la juez explicó los hechos de la siguiente manera “la víctima se encontraba sentada en la puerta de un local junto con su hermano. De repente llegó el capturado con un arma tipo revolver plateada y le pide los teléfonos y las cadenas de oro. Su hermano dice que no les hicieron nada y entrega el celular, y a él le pidió 2 celulares y una cadena de oro valorada en 3.500.000 pesos”.

De acuerdo con la reconstrucción expuesta en esa diligencia, posteriormente se produjo un forcejeo con el hombre señalado del hurto: “Seguidamente, con el victimario, lo cogió de la mano, donde tenía el revólver, el cual se accionó, luego la comunidad lo separaron y comenzaron a lincharlo. Seguidamente, llegó la Policía, informó lo sucedido y se procedió a la captura”.

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Un mes antes de esa condena, en junio de 2023, Torres Manco también había sido capturado en Santander de Quilichao por otro caso de hurto, mientras estaba en libertad. En esa oportunidad, la Fiscalía relató que un patrullero observó a dos personas que se movilizaban rápidamente en una motocicleta mientras eran perseguidas por otras personas que señalaban que les habían hurtado dinero.

El fiscal relató en audiencia: “Un patrullero, Rojas Bernate, barrio Nariño, exactamente en la carrera 11, observan a 2 personas que van rápidamente en una motocicleta y que otras personas, pues, los persiguen y comienzan a indicarles que esas, quienes iban adelante en la moto, le habían hurtado un dinero. Inmediatamente inician la persecución por espacio de unos 10 minutos, donde dice, quien conducía la motocicleta, pues, no pudo maniobrar, se estrella contra un barranco”.

Según esa misma exposición, después del accidente quien conducía la motocicleta salió corriendo, mientras que el parrillero fue aprehendido por el patrullero. En ese proceso, el juez ordenó una medida de prisión domiciliaria.