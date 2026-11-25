Una juez de Cartagena legalizó la captura de Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón, señalados de participar en el intento de robo a un vehículo transportador de valores que terminó en una toma de rehenes de más de 16 horas en un almacén Éxito de Cartagena. La decisión se produjo durante las audiencias preliminares adelantadas tras el operativo que permitió rescatar a las personas retenidas.

Durante la diligencia, el despacho judicial verificó la identidad de los dos hombres mediante un procedimiento de cotejo de huellas dactilares. El perito en lofoscopia López Echeverry confirmó que las impresiones tomadas durante los actos urgentes coincidían plenamente con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Según explicó el experto, las huellas de ambos ciudadanos fueron consultadas a través del servicio web de la entidad y permitieron establecer plenamente sus identidades. Este procedimiento fue determinante para verificar que las personas capturadas correspondían a quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía y posteriormente presentadas ante la funcionaria judicial.

"Procederá a declarar la legalidad de la misma, así como la legalidad de la incautación de la suma de dinero con fines de comiso, advirtiendo que el ciudadano a quien le fue encontrada esta suma de dinero pierde la titularidad del mismo en favor del estado, conforme así lo ha indicado la jurisprudencia. En mérito de lo expuesto, el juzgado 21, penal municipal, con fusiones de control de garantías de la ciudad de Cartagena, resuelve impartir legalidad a la captura en situación de flagrancia realizada el día de hoy, 25 de noviembre del 20 26, en contra de los ciudadanos Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón", dijo la jueza.



Al evaluar el procedimiento, el despacho concluyó que se habían cumplido las formalidades constitucionales y legales exigidas para impartir legalidad a las capturas.

Toma de rehenes en Cartagena Foto: AFP

La funcionaria también abordó una segunda solicitud de la Fiscalía relacionada con la legalidad de los elementos incautados durante el procedimiento, los cuales quedaron a disposición de las autoridades con fines de decomiso. Entre los documentos revisados figura un acta de incautación incorporada al expediente.

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El caso tiene su origen en un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores, hecho que desencadenó una situación de extrema tensión en un almacén Éxito de Cartagena, donde varias personas quedaron retenidas por los presuntos delincuentes.

La emergencia se extendió durante más de 16 horas y terminó en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026, cuando las autoridades ejecutaron el operativo de intervención y lograron rescatar a los últimos rehenes.

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El procedimiento dejó como resultado la liberación de las personas retenidas, la captura de varios sospechosos y la muerte de tres hombres, entre ellos Haider Muñetón Zapata, de 51 años, quien habría sido abatido durante la operación.