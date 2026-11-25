La esposa del hombre que murió durante el operativo de las fuerzas especiales para recuperar el control del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte. La mujer aseguró que no tenía conocimiento de que su pareja estuviera involucrada en actividades delincuenciales y reclamó información oficial sobre lo sucedido.

El hombre fue abatido durante la intervención de las autoridades para poner fin a la toma del supermercado, donde decenas de personas permanecían secuestradas por un grupo de presuntos delincuentes. Según el reporte, uno de los señalados asaltantes habría opuesto resistencia durante el procedimiento y murió en medio de la operación.

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En declaraciones conocidas tras el operativo, la esposa del hombre manifestó su preocupación por la falta de información sobre lo ocurrido y pidió la intervención de organismos como la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo para conocer las circunstancias de su muerte.

"Pero yo sí quiero que, no sé, Procuraduría o Defensoría, alguien me diga en realidad qué pasó, porque no sé, no sé nada, no he tenido reporte oficial de ningún sentido", expresó la mujer, quien también pidió que le entreguen los restos de su esposo.



La incertidumbre también se mantiene entre personas cercanas a la pareja, quienes aseguraron desconocer las circunstancias del procedimiento y pidieron esperar los informes oficiales antes de establecer qué ocurrió. Uno de sus amigos manifestó que todavía no tienen información suficiente sobre el caso.

"No sabemos qué está sucediendo. Vamos a esperar los informes oficiales para tener un conocimiento de lo que pudo haber pasado y ya pues mirar a ver", señaló el hombre, quien insistió en la necesidad de conocer la versión de las autoridades.

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Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reveló que las autoridades adelantan labores para ubicar a una tercera persona que, al parecer, habría participado en la irrupción armada al almacén Éxito de La Castellana. Sin embargo, explicó que también investigan las versiones que apuntan a la participación de cuatro personas.

"Se está buscando la manera de confirmar o descartar eso porque en las imágenes iniciales cuando entran al centro comercial solo hay tres personas, pero las versiones de los rescatados dicen que son cuatro", indicó el mandatario.

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El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan establecer cómo se desarrolló el asalto, cuántas personas participaron y cuál fue el papel de cada uno de los involucrados.

Cabe recordar que, tras más de 16 horas de secuestro, las 84 personas que permanecían retenidas en el supermercado recuperaron su libertad y fueron reportadas sanas y salvas. Entretanto, los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades y se tiene prevista en Cartagena la audiencia de imputación de cargos.