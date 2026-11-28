El episodio de racismo ocurrido en el estadio El Campín, durante un partido entre Millonarios y América de Cali, en el que estuvo involucrado el jugador Dany Rosero, podría tener consecuencias tanto penales como deportivas para el responsable, quien aún no ha sido identificado.

El hecho se registró cuando el futbolista salía hacia los vestuarios. En ese momento, un hombre comenzó a lanzarle insultos racistas y posteriormente lo escupió, una conducta que, de acuerdo con abogados penalistas consultados, podría derivar en sanciones contempladas en la legislación colombiana.

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Entre las consecuencias que podría enfrentar el agresor se encuentran una eventual pena de prisión, una multa económica, la realización de trabajo comunitario y la prohibición de ingresar a escenarios deportivos, incluso de manera permanente.

¿Qué delito habría cometido el hombre que insultó y escupió a Dani Rosero?

De acuerdo con los abogados penalistas consultados por Blu Radio, los hechos podrían configurar delitos relacionados con actos de discriminación racial, una conducta que está contemplada en el Código Penal colombiano.

La legislación sanciona a quienes, de manera arbitraria, impidan, obstruyan o restrinjan el ejercicio de los derechos de otra persona por motivos relacionados con su raza. En este caso, las expresiones dirigidas al futbolista del América de Cali podrían ser objeto de una investigación penal.

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Según la explicación de los especialistas, este delito contempla penas de entre 12 y 36 meses de prisión. Además, los hechos ocurridos en un estadio podrían estar sujetos a una circunstancia de agravación, lo que tendría incidencia en las consecuencias jurídicas para el responsable.

Los juristas señalaron que la conducta registrada en El Campín no debe limitarse a una discusión o provocación propia de un partido de fútbol, pues los insultos racistas y la agresión denunciada pueden trascender al ámbito penal.

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¿Qué otras sanciones podría recibir el agresor por el racismo en El Campín?

Además de las posibles consecuencias judiciales, el responsable podría enfrentarse a medidas relacionadas con su comportamiento en escenarios deportivos.

Entre ellas está la prohibición de ingresar a los estadios, una sanción que, dependiendo de las decisiones de las autoridades competentes, podría extenderse de manera indefinida.

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También se mencionaron posibles multas económicas y la obligación de realizar trabajo comunitario, como parte de las medidas que podrían aplicarse frente a este tipo de comportamientos.

Los abogados consultados igualmente advirtieron que el episodio podría tener consecuencias para Millonarios, club relacionado con el escenario y el contexto en el que se registraron los hechos, pues también podría ser objeto de sanciones a raíz de lo sucedido.