La justicia de Inglaterra falló en contra de la superestrella nacional Raheem Sterling este miércoles, esto luego de un accidente en el mes de mayo tras ser hallado culpable de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso, sustancia conocida popularmente como ‘gas de la risa’.

El futbolista, de 31 años, actualmente se encuentra sin equipo tras su reciente paso por el Feyenoord de Países Bajos, pero en su mejor momento fue figura en el Liverpool y vivió años de gloria en el 11 titular del Manchester City de Pep Guardiola.

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Sterling reconoció antes las autoridades que en el momento del accidente tenía un problema con el óxido nitroso, fue encontrado en el asiento del pasajero con varios botes de esta droga, así como un globo para poder inhalarlo.

BLU Radio // 8. Raheem Sterling // Foto: AFP LINDSEY PARNABY/AFP

El británico recibió dos meses adicionales de pena suspendida por negarse a entregar una muestra de aliento y, además, la condena quedó suspendida por 18 meses por lo que evitará ir a la cárcel siempre y cuando no vuelva reincidir. Por eso, aunque la condena dice prisión, no irá a una por el momento.



Con el City, Raheem Sterling conquistó 11 títulos, entre esos, cuatro de la Premier League y fue clave en el esquema del técnico español durante antes y compañero de grandes figuras en partidos de suma importancia, tanto locales como internacionales.

El 'gas de la risa' está penado en Inglaterra desde 2023 por lo que las autoridades seguirán de cerca este caso para evitar que el futbolista falle en su compromiso y pueda cumplir la condena, mientras se define su futuro y si continuará en el fútbol tras no encontrar ningún interesado en este segundo semestre del 2026.