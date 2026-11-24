Un doblete del colombiano Cucho Hernández, que reapareció tras algo más de un mes lesionado y marcó de cabeza sus dos tantos, le dio un nuevo triunfo al Betis en la Liga de Campeones frente al Slovan Bratislava (0-2), colista aún sin puntuar, y el billete virtual para el 'Top 24'.

Tras un comienzo con brío del equipo eslovaco y algo flojo del cuadro español, el Betis, cuarto en la tabla a falta de completarse la jornada y de las tres últimas fechas de la liguilla, se hizo con el dominio a partir de la primera media hora del choque, lo que propició que Cucho Hernández abriera el marcador a dos minutos del descanso, al cabecear un centro de Ángel Ortiz.

AEROLÍNEAS CUCHO... ¡QUÉ CABEZA DE HERNÁNDEZ! Tremendo salto del colombiano, para marcar de cabeza para el Betis ante Slovan Bratislava. Y en el festejo, besito a Isco...



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Luego, en el segundo tiempo, aseguró la victoria a los 57 minutos, con otro gol con la cabeza tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por el español Isco.

¡DOBLETE DE CUCHO HERNÁNDEZ! Otra vez de cabeza, el colombiano marca por duplicado frente al Slovan Bratislava y llega a los tres tantos con Betis en esta #Champions.



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Habló el colombiano tras victoria

Afirmó que el triunfo es "un paso grande", aunque tienen "ambición" y quieren "pasar entre los ocho primeros", lo que les llevaría directamente a los octavos de final.



"Es un paso grande, no tengo idea de si clasificamos (de forma matemática). El techo de nosotros está más allá. Tenemos ambición, con los pies en el suelo, pero queremos pasar entre los ocho primeros", declaró a Movistar el delantero cafetero, que reapareció después de algo más de un mes lesionado y marcó los dos tantos de cabeza.

El punta de Pereira exhibió en Bratislava sus virtudes en el remate de cabeza. Preguntado por su capacidad y cadencia en el salto, indicó que ése es "el secreto" y que trabaja "mucho eso (el 'timing') y que antes ya había anotado "varios goles así", aunque insistió en que "lo más importante es la victoria".

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"Ha sido una victoria importante, la necesitábamos. Ellos estuvieron bien al principio, nos estaban presionando bien, pero tenemos calidad para sobrepasar esto y estamos contentos por este gran paso", subrayó el goleador verdiblanco.

Juan Camilo Hernández también elogió la fidelidad de los seguidores béticos, con cerca de 1.500 aficionados en el Tehelné Pole de la capital eslovaca.

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"Con ellos siempre jugamos de local, con este frío veo a personas sin camiseta en las gradas, están locos. Les estamos agradecidos, todo el equipo. Esta victoria es para ellos", finalizó.