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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / 'Cucho' Hernández no perdona: así fue su gol con el Real Betis

'Cucho' Hernández no perdona: así fue su gol con el Real Betis

El colombiano anotó su primer gol en esta temporada con el conjunto español.

Cucho Hernández celebra gol con Real Betis
Cucho Hernández celebra gol con Real Betis
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Este lunes, 14 de septiembre, Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó su primer gol de la temporada 2026/2027 con el Real Betis. El colombiano aprovechó un rebote dentro del área y solo tuvo que acomodar su pie para enviar el balón al fondo de la red.

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La víctima del atacante fue el Villarreal por la más reciente fecha de LaLiga. En el minuto 39, el 'Cucho' marcó el 1-1 parcial para así ayudar a su equipo en lo que sería la remontada, pues antes de que se acabara la primera mitad, el Betis logró darle vuelva al marcador gracias a la anotación de Natan Bernardo de Souza.

El gol del 'Cucho'

Después de una jugada individual de un compañero, que terminó con un remate dentro del área, el arquero Péter Gulácsi reaccionó y atajó. Sin embargo, el colombiano estaba pendiente de la segunda jugada y con su pie aprovechó que la pelota le llegó solita y solo se acomodó para anotar.

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