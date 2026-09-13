En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta desaparecida
Sismo
Ataque en Palmira
Puente de la 100
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Colombia cayó ante Corea del Norte, pero clasificó a octavos del Mundial sub-20 como tercera

Colombia cayó ante Corea del Norte, pero clasificó a octavos del Mundial sub-20 como tercera

Las colombianas jugarán en octavos el jueves contra la anfitriona, Polonia, en Bielsko-Biala a las 11:30 de la mañana.

Selección Colombia Femenina.
Selección Colombia Femenina. Foto cortesía.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Pese a perder este domingo por 0-3 ante Corea del Norte, la selección de Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial sub-20 de Polonia como una de las mejores terceras de la fase de grupos, mientras que quedan eliminadas las de Ecuador y México, que esperaban para ver si progresaban a las eliminatorias.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Con una victoria ante Costa Rica (3-1), un empate sin goles ante Portugal y la derrota ante las norcoreanas, el equipo colombiano suma 4 puntos con los que acaba tercera del Grupo E y una de las mejores en dicha posición, y se une a Estados Unidos, Canadá y China en el cuarteto de selecciones que siguen con vida.

Últimas noticias

James Rodríguez //
Fútbol

James Rodríguez será jugador de Atlético Nacional

James Rodríguez
Fútbol

El salario de James Rodríguez en Italia sería de los más bajos de toda su carrera

Las colombianas jugarán en octavos el jueves contra la anfitriona, Polonia, en Bielsko-Biala a las 11:30 de la mañana.

Las otras mejores terceras serán, Estados Unidos, Canadá y China, serán las rivales de Brasil, Francia e Italia.

Corea del Norte ganó a las cafeteras con un gol de Choe Rim-Jong (min.11) y dos más de penalti de Choe Yon-A (81 y 85) para hacerse con la primera plaza del Grupo E por delante de Portugal, que tras golear 3-0 a Costa Rica se cita en octavos con España en un duelo previsto para el miércoles.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Cruces de octavos de final:

Publicidad

Miércoles 16 de septiembre:

Argentina-Corea del Sur, en Sosnowiec (8:00 AM Col)

Brasil-Estados Unidos, en Katowice (8:00 AM Col)

Publicidad

Italia-China, en Sosnowiec (11:30 AM Col)

España-Portugal, en Katowice (11:30 AM Col)

Jueves 17 de septiembre:

Francia-Canadá, en Lodz (8:00 AM Col)

Inglaterra-Nigeria, en Bielsko-Biala (8:00 AM Col)

Corea del Norte-Japón, en Lodz (11:30 AM Col)

Polonia-Colombia, en Bielsko-Biala (11:30 Col).

Relacionados

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad