James Rodríguez será jugador de Atlético Nacional

James Rodríguez será nuevo jugador de Atlético Nacional, según conoció Blu Radio. El futbolista llegará al equipo antioqueño como agente libre y se convertirá en la 'bomba' del mercado colombiano en el cierre del periodo de inscripciones, diciéndole que no a la oferta del Avellino de Italia.

Las sospechas se levantaron por las varias señales en el Instagram del equipo que anticipaban una posible llegada entre el jugador y el conjunto verdolaga. Una fuente de Atlético Nacional consultada directamente por Blu Radio sobre esas pistas respondió que “es real”.

El fichaje se produce justo antes del cierre del periodo para registrar jugadores en la liga, que fue ampliado por la Dimayor después del terremoto del pasado 10 de agosto. Falta que el club oficialice su llegada.

La llegada del mediocampista se da como agente libre, por lo que actualmente no tiene contrato con otro club.



James Rodríguez. Foto: AFP

Atlético Nacional, además, cuenta con un cupo disponible dentro de su plantilla profesional. El equipo tiene 24 jugadores inscritos, mientras que la reglamentación de la Dimayor permite contar con hasta 25 futbolistas en esa condición.

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Hasta ahora, una de las opciones que se conocía para James era la del Avellino de Italia, equipo de la segunda división. Sin embargo, finalmente el jugador habría optado por continuar su carrera en Colombia.

¿Qué pistas dejó Atlético Nacional sobre James?

Las redes sociales de Atlético Nacional también dejaron varias señales que llamaron la atención durante las últimas horas.

El club publicó una pieza audiovisual en la que aparece un calendario de septiembre y realiza un acercamiento hacia el número 10, precisamente el día 10.

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Posteriormente, Nacional difundió otro mensaje relacionado con su próximo partido en el Atanasio Girardot, correspondiente a la décima fecha de la Liga colombiana. El equipo enfrentará a Águilas Doradas este domingo a las 4:00 de la tarde.

La referencia al número 10 se relacionó con la posición y el dorsal con el que James Rodríguez ha construido su carrera.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Colombia?

El plazo para la inscripción de jugadores en la Liga colombiana tenía inicialmente como fecha límite el 10 de agosto. Sin embargo, debido al terremoto registrado ese día, varios clubes solicitaron una ampliación para poder completar negociaciones que estaban en curso.

La Dimayor decidió extender el periodo durante un mes, por lo que este jueves 10 de septiembre vence el plazo para realizar las inscripciones.

Con su llegada a Atlético Nacional, James regresará al fútbol colombiano después de desarrollar prácticamente toda su carrera profesional fuera del país.

El mediocampista inició su trayectoria en Envigado y posteriormente pasó por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo y León.

James Rodríguez con la Selección Colombia. Foto: FCF.