Regresa la Selección Colombia: confirman horarios y fechas de los amistosos FIFA

Arranca un nuevo proceso de la Selección Colombia bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo tras la prematura eliminación en el Mundial. Esta vez, el entrenador comenzaría a traer caras nuevas al equipo, apostando al cambio generacional que se necesitas y por el retiro de figuras como David Ospina o Juan Fernando Quintero.

Estos son los próximos partidos de la Selección Colombia: fechas y horarios

Sábado, 26 de septiembre : Colombia vs México.

: Colombia vs México. Viernes, 2 de octubre: Colombia vs. Paraguay a las 7:00 de la noche.

Colombia vs. Paraguay a las 7:00 de la noche. Martes, 6 de octubre: Colombia vs. Perú a las 6:45 de la tarde.

“Así, ‘La Sele’ iniciará su camino frente a la Selección de México el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, con horario aún por establecer. El antecedente más próximo ante los ‘Aztecas’ favorece al conjunto colombiano, que se impuso 4-0 el pasado 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas, en el marco de la gira internacional”, indicaron.

Selección Colombia // Foto: AFP

¿Qué caras nuevas podría tener la Selección Colombia?

Con la salida de algunas figuras o la necesidad de suplir algunas posiciones, nuevos nombres comienzan a sonar en el sonajero de la tricolor para estos duelos. Los primeros nuevos nombres que suenan son: Aldair Quintana, Camilo Durán y también Matías Orozco, pues son posiciones que el argentino necesita

Esto hace parte de una necesidad también para Lorenzo de probar alternativas que se acoplen a esa idea de juego que pueda llevar a la tricolor a un siguiente nivel en el rendimiento deportivo y seguir apuntando a su sueño: conseguir títulos con el equipo.