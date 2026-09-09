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Regresa la Selección Colombia: confirman horarios y fechas de los amistosos FIFA

La tricolor vuelve a la acción tras su paso por la Copa Mundial de la FIFA, ahora con la ilusión de que este proceso de Lorenzo empiece un cambio generacional.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Arranca un nuevo proceso de la Selección Colombia bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo tras la prematura eliminación en el Mundial. Esta vez, el entrenador comenzaría a traer caras nuevas al equipo, apostando al cambio generacional que se necesitas y por el retiro de figuras como David Ospina o Juan Fernando Quintero.

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Estos son los próximos partidos de la Selección Colombia: fechas y horarios

  • Sábado, 26 de septiembre: Colombia vs México.
  • Viernes, 2 de octubre: Colombia vs. Paraguay a las 7:00 de la noche.
  • Martes, 6 de octubre: Colombia vs. Perú a las 6:45 de la tarde.

“Así, ‘La Sele’ iniciará su camino frente a la Selección de México el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, con horario aún por establecer. El antecedente más próximo ante los ‘Aztecas’  favorece al conjunto colombiano, que se impuso 4-0 el pasado 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas, en el marco de la gira internacional”, indicaron.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP

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¿Qué caras nuevas podría tener la Selección Colombia?

Con la salida de algunas figuras o la necesidad de suplir algunas posiciones, nuevos nombres comienzan a sonar en el sonajero de la tricolor para estos duelos. Los primeros nuevos nombres que suenan son: Aldair Quintana, Camilo Durán y también Matías Orozco, pues son posiciones que el argentino necesita

Esto hace parte de una necesidad también para Lorenzo de probar alternativas que se acoplen a esa idea de juego que pueda llevar a la tricolor a un siguiente nivel en el rendimiento deportivo y seguir apuntando a su sueño: conseguir títulos con el equipo.

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