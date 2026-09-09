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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Suárez anota en la victoria del Sporting contra Galatasaray en la Champions

Luis Suárez anota en la victoria del Sporting contra Galatasaray en la Champions

El duelo entre los colombianos lo ganó el delantero, quien ya inició su ha hacer cuentas en la Liga de Campeones.

Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez
Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez en la Champions League
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
 /  EFE
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El colombiano Luis Suárez anotó en el triunfo del Sporting de Lisboa contra el turco Galatasaray por la primera fecha de la Champions League. En el equipo visitante fue titular el central Dávinson Sánchez.

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El primer tiempo en el Estadio Jose Alvalade terminó igualado 1-1. Por eso, el samario siguió concentrado e insistiendo en ataque para poder celebrar un gol de su autoría.

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La persistencia tuvo frutos. En el minuto 56 le cometieron una falta dentro del área y, después de la revisión del VAR, se sancionó pena máxima para el conjunto portugués. Suárez cogió el balón y lo puso en el punto blanco para luego enviarlo al fondo de la red y poner a ganar a su equipo.

Fue un remate con derecha para acomodar la pelota cerca al palo derecho del arquero, quien se estiró e intentó atajarlo, pero no pudo y así el colombiano celebró su primer tanto en el inicio de esta Liga de Campeones.

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Inmediatamente después de encajar el gol, el técnico del Galatasaray, Okan Buruk, sacó a Leroy Sané y metió al último fichaje del equipo, Rafael Leão. El extremo portugués fue recibido con fuertes silbidos por parte de los aficionados del club en el que se formó, tras una salida polémica que llevó al Sporting y al jugador a enfrentarse en los tribunales.

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El 3-1 definitivo surgió en el 63', cuando el uruguayo nacido en Albacete (España) Rodrigo Zalazar -elegido como el mejor jugador del partido- marcó con un cañonazo de tiro libre que no le dio ninguna posibilidad de parada al portero Ugurcan Çakir.

Tras la derrota en Lisboa, el Galatasaray recibirá al FC Barcelona en la próxima jornada de la Liga de Campeones, mientras que el Sporting -que también se medirá al equipo azulgrana- viajará a Francia para jugar contra el Lens.

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