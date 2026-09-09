El salario de James Rodríguez en Italia sería de los más bajos de toda su carrera

Con poco ritmo durante este 2026 y tras un regular Mundial, James Rodríguez estaría cerca de concretar su próximo reto profesional, que lo llevaría de regreso a Europa. Sin embargo, el destino sería la segunda división de Italia, una posibilidad que ha generado diferentes opiniones sobre el ‘10’ de la Selección Colombia.

De acuerdo con Julián Capera, de Blog Deportivo de Blu Radio, el Avellino, de la Serie B, presentó una oferta formal de 1,2 millones de euros por año, además de una suma adicional por derechos de imagen. El acuerdo estaría dentro de las posibilidades económicas del club, aunque las pretensiones salariales de James serían considerablemente más altas.

James Rodríguez. Foto: AFP

¿El salario más bajo de la carrera de James?

En realidad, no sería el salario más bajo de toda su carrera, pero sí estaría entre los de menor valor para un futbolista que, en su mejor momento, llegó a cobrar cerca de 8 millones de euros anuales durante sus etapas en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

El registro más bajo hasta ahora se habría dado durante su corto paso por Minnesota United, de la MLS, donde en seis meses habría recibido poco más de 650.000 euros. Sin embargo, al hacer la comparación con la propuesta actual, la cifra sería similar si se divide el salario anual ofrecido por Avellino en dos partes, lo que evidencia cómo las ofertas por el ‘10’ han ido disminuyendo con el paso de los años.



Avellino, el posible próximo destino de James

El club italiano milita actualmente en la Serie B y no cuenta con títulos de gran relevancia en su historia. En su palmarés aparecen campeonatos de categorías como la Serie C y la Serie D, pero no grandes conquistas dentro del fútbol italiano.

Además, Avellino tampoco se ha caracterizado por ser un equipo reconocido por formar grandes figuras del fútbol de ese país. Ahora, el posible fichaje de James Rodríguez representaría una de las apuestas más importantes de su historia reciente y le permitiría sumar a un futbolista con una trayectoria internacional ampliamente reconocida.